Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кравчук вважає, що "стара влада" може скомпрометувати Зеленського

Субота, 27 квітня 2019, 17:36
Кравчук вважає, що стара влада може скомпрометувати Зеленського

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що представники старої влади можуть спробувати скомпрометувати обраного президента Володимира Зеленського.

Про це Кравчук заявив в інтерв’ю Hromadske.

На думку Кравчука, новому президенту знадобиться терпіння.

"Особливо якщо представники старої влади, які ще захоплюються реваншем, спробують його скомпрометувати. Це гра з вогнем. Зеленський обраний народом. І я особисто вважаю, що будь-які негативні посили на адресу Зеленського є неповагою до українського народу і перешкоджанням виконувати конституційні повноваження", - заявив Кравчук.

Він додав, що особисто знайомий із Зеленським і вважає його порядною людиною.

"Зеленський - порядна людина, чесна, відповідальна і освічена. Він має гарну юридичну освіту, він навчився комунікації з людьми. Якщо він ще буде слухати команду, людей, які розбираються в деталях конкретних питань, то швидко перейме механізми реалізації та впливу", - зазначив перший президент України.

"Немає у світі такого президента, який би знав усе ... президент має навчитись чути і реагувати", - додав Кравчук.

Читайте також:

Результати виборів президента України 2019. Голосування у регіонах. Екзит-поли

Президент ненависті. Чого варто боятися Зеленському

Нагадаємо, 

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України, згідно з підрахунками ЦВК, за кандидата у президенти Володимира Зеленського віддали голоси понад 73% українців, за діючого главу держави Петра Порошенка – майже 24,5%. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

Усі новини...
Зеленський
Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
Зеленський з Чехії вирушив до Словаччини
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Останні новини
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
Усі новини...
Реклама: