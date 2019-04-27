Кравчук вважає, що "стара влада" може скомпрометувати Зеленського
Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що представники старої влади можуть спробувати скомпрометувати обраного президента Володимира Зеленського.
Про це Кравчук заявив в інтерв’ю Hromadske.
На думку Кравчука, новому президенту знадобиться терпіння.
"Особливо якщо представники старої влади, які ще захоплюються реваншем, спробують його скомпрометувати. Це гра з вогнем. Зеленський обраний народом. І я особисто вважаю, що будь-які негативні посили на адресу Зеленського є неповагою до українського народу і перешкоджанням виконувати конституційні повноваження", - заявив Кравчук.
Він додав, що особисто знайомий із Зеленським і вважає його порядною людиною.
"Зеленський - порядна людина, чесна, відповідальна і освічена. Він має гарну юридичну освіту, він навчився комунікації з людьми. Якщо він ще буде слухати команду, людей, які розбираються в деталях конкретних питань, то швидко перейме механізми реалізації та впливу", - зазначив перший президент України.
"Немає у світі такого президента, який би знав усе ... президент має навчитись чути і реагувати", - додав Кравчук.
Нагадаємо,
- 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України, згідно з підрахунками ЦВК, за кандидата у президенти Володимира Зеленського віддали голоси понад 73% українців, за діючого главу держави Петра Порошенка – майже 24,5%.
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