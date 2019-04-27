Зеленський відповів Путіну на "паспортну окупацію"

Росії не варто говорити з Україною мовою загроз, військового та економічного тиску та розраховувати, що багато українців захочуть отримати російський паспорт і стати "новою нафтою" для влади РФ.

Про це ввечері 27 квітня заявив переможець другого туру виборів президента України Володимир Зеленський.

"З приводу заяв президента РФ Володимира Путіна хочу зазначити наступне: я би не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ", - заявив Зеленський.

За його словами, можливо, "знайдеться хтось, хто й досі перебуває під впливом пропаганди, зробить це (отримає паспорт РФ - ред.) заради заробітку або ховаючись від кримінальних розслідувань".

"Ми навіть можемо надати перелік тих громадян України, яким у найближчий час стане дуже некомфортно у країні, яку вони грабували, зловживаючи високими посадами", - додав він.

"Ми чудово знаємо, що російський паспорт надає насправді - право бути заарештованим за мирний протест, право не мати вільних та конкурентних виборів, право забути про наявність природних прав та свобод людини ... Тому не варто розраховувати, що багато українців захочуть стати "новою нафтою", на яку влада Росії намагається перетворити власний народ", - заявив Зеленський.

Він додав, що готовий до переговорів з Путінм та висловив сподівання, що на найближчій зустрічі у Нормандському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації.

"Конкретним підтвердженням цієї готовності має стати взаємний обмін нашими громадянами у форматі "всіх на всіх" без виключень. З нашого боку ми готові обговорювати нові умови співіснування України та Росії. З розумінням того, що справжня нормалізація відбудеться тільки після повної деокупації. Як Донбасу, так і Криму", - підсумував Зеленський.

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