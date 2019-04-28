Зеленский готов обсуждать новые условия сосуществования Украины и РФ
Победитель второго тура президентских выборов в Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Путиным и выразил надежду, что на ближайшей встречи в Нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации.
Об этом говорится в заявлении Зеленского, обнародованном вечером 27 апреля в Facebook.
Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации.
Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что готов обсуждать обсуждать новые условия сосуществования Украины и России.
"С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова", - заявил победитель президентских виборов.
Напомним:
- Ранее Зеленский прокоментировал заявление Путина о том, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, но и всем украинцам.
- В пятницу экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз - только в пределах "нормандского формата".
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