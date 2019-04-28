Зеленский готов обсуждать новые условия сосуществования Украины и РФ

Победитель второго тура президентских выборов в Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Путиным и выразил надежду, что на ближайшей встречи в Нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации.

Об этом говорится в заявлении Зеленского, обнародованном вечером 27 апреля в Facebook.

Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации.

Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что готов обсуждать обсуждать новые условия сосуществования Украины и России.

"С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова", - заявил победитель президентских виборов.

Напомним: