Зеленский готов обсуждать новые условия сосуществования Украины и РФ

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Воскресенье, 28 апреля 2019, 05:05

Победитель второго тура президентских выборов в Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Путиным и выразил надежду, что на ближайшей встречи в Нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации.

Об этом говорится в заявлении Зеленского, обнародованном вечером 27 апреля в Facebook.

Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации.

Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что готов обсуждать обсуждать новые условия сосуществования Украины и России.

"С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова", - заявил победитель президентских виборов.

Напомним:

  • Ранее Зеленский прокоментировал заявление Путина о том, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, но и всем украинцам.
  • В пятницу экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз - только в пределах "нормандского формата".

Украинская правда

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Темы: Зеленский Украина Росcия
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