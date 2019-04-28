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Геращенко сказала Путіну, що потрібно для політичного блоку Мінська

Неділя, 28 квітня 2019, 12:05
Геращенко сказала Путіну, що потрібно для політичного блоку Мінська

Для реалізації політичного блоку Мінських домовленостей президент РФ Володимир Путін має скасувати ряд своїх указів.

Про це заявила перший віце-спікер, представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяви Путіна про можливі переговори з Володимиром Зеленським щодо реалізації Мінських угод.

За її словами, Україна свого часу виконала політичний блок Мінських угод – прийняла закон про амністію та про особливості місцевого самоврядування.

"Але ці закони не вступили в силу через РФ і Кремль, які провели на окупованих територіях незаконні вибори в 2014 і 2018 роках. Тому для реалізації політичного блоку Путін має скасувати свої укази про визнання так званих документів ОРДЛО і так званих результатів так званих виборів, Путін має скасувати свої ж укази про незаконну паспортизацію українців, в ОРДЛО мають бути негайно розформовані всі псевдооргани псевдовлади", - написала Геращенко.

Вона підкреслила, що будь-які регіональні вибори на Донбасі можуть відбуватися тільки після демілітаризації і за українськими законами.

Геращенко наголосила, що першочерговим є виконання безпекового блоку Мінських угод, який передбачає сталий режим тиші та виведення російської зброї й техніки з території ОРДЛО.

Також "надважливим" вона назвала виконання гуманітарного блоку, однак зазначила, що "в жодному випадку не можна підміняти ключовий, безпековий блок, надважливим, гуманітарним".

Геращенко висловила думку, що ідея Путіна спростити отримання російського громадянства для всіх українців є тактикою "піднімати ставки і нагнітати ситуацію, створюючи кризи перед важливими зустрічами".

"Він готує несприятливий фон для першого діалогу з новообраним президентом. Нічого нового і неочікуваного", - додала вона.

Нагадаємо:

  • 27 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що хотів би "подискутувати" з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським щодо врегулювання "конфлікту" на Донбасі.
  • Він висловив жаль, що ще перед виборами Зеленський заявив, що не збирається підписувати указ про амністію і не згоден надати територіям ОРДЛО особливий статус.
  • "І те, й інше є ключовою частиною змісту Мінських угод. А як можна без виконання Мінських угод вирішувати проблему "ЛНР"-"ДНР"? Я б із задоволенням поставив йому ці питання і подискутував на ці теми", - заявив Путін.

Українська правда

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Теми: ГеращенкоДонбасПутін
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