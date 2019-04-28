Геращенко сказала Путину, что нужно для политического блока Минска
Для реализации политического блока Минских договоренностей президент РФ Владимир Путин должен отменить ряд своих указов.
Об этом заявила первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, комментируя заявления Путина о возможных переговорах с Владимиром Зеленским о реализации Минских соглашений.
По ее словам, Украина в свое время выполнила политический блок Минских соглашений - приняла закон об амнистии и об особенностях местного самоуправления.
"Но эти законы не вступили в силу из-за РФ и Кремля, которые провели на оккупированных территориях незаконные выборы в 2014 и 2018 годах. Поэтому для реализации политического блока Путин должен отменить свои указы о признании так называемых документов ОРДЛО и так называемых результатов так называемых выборов, Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев, в ОРДЛО должны быть немедленно расформированы все псевдоорганы псевдовласти", - написала Геращенко.
Она подчеркнула, что любые региональные выборы в Донбассе могут происходить только после демилитаризации и по украинским законам.
Геращенко отметила, что первоочередным является выполнение блока безопасности Минских соглашений, предусматривающего установившийся режим тишины и вывод российского оружия и техники с территории ОРДЛО.
Также "сверхважным" она назвала выполнение гуманитарного блока, однако отметила, что "ни в коем случае нельзя подменять ключевой, безопасностный блок, сверхважным, гуманитарным".
Геращенко выразила мнение, что идея Путина упростить получение российского гражданства для всех украинцев является тактикой "поднимать ставки и нагнетать ситуацию, создавая кризис перед важными встречами".
"Он готовит неблагоприятный фон для первого диалога с новоизбранным президентом. Ничего нового и неожиданного", - добавила она.
Напомним:
- 27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы "подискутировать" с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским об урегулировании "конфликта" на Донбассе.
- Он выразил сожаление, что еще перед выборами Зеленский заявил, что не собирается подписывать указ об амнистии и не согласен предоставить территориям ОРДЛО особый статус.
- "И то, и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений. А как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему "ЛНР"-"ДНР"? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эти темы", - заявил Путин.
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