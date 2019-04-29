ООС: бойовики стріляли з заборонених мінометів, без втрат

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Понеділок, 29 квітня 2019, 18:30

Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у зведенні станом на 18 годину.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, втрати противника уточнюються.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв позиції ООС із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля Широкиного та двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу Пісків.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з 82 мм мінометів – в районі Золотого-4 та з автоматичних станкових гранатометів – біля села Травневе.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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