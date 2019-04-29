ООС: боевики стреляли из запрещенных минометов, без потерь

110 просмотров
Понедельник, 29 апреля 2019, 18:30

С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 82 мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери противника уточняются.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Широкино и дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил: с 82 мм минометов - в районе Золотого-4 и с автоматических станковых гранатометов - возле села Травневе.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Объединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики обстреляли Марьинку из минометов, есть погибший и раненый 22 апреля 2019, 18:55
Боевики нарушили перемирие: ранен военный 21 апреля 2019, 18:16
Боевики накрыли Водяное минометным огнем 19 апреля 2019, 18:31
Все новости
Главные новости
У Зеленского обвинили окружение Порошенко в сотрудничестве с росЗМИ
У Путина новая идея – общее гражданство Украины и РФ
Гонтарева дала совет Зеленскому: Реформы можно развернуть назад
Май придет с дождями и грозами
Все новости
ted

Попробуйте что-то новое на протяжении следующих 30 дней – и не пожалеете

экология

Как жители горного поселка учатся сортировать мусор

Опыт

История киевлянки, что заглянула в глаза своему страху

Поиск по сайту
Архив
Весь архів