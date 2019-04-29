ООС: боевики стреляли из запрещенных минометов, без потерь

С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 82 мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери противника уточняются.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Широкино и дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил: с 82 мм минометов - в районе Золотого-4 и с автоматических станковых гранатометов - возле села Травневе.