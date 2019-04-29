Тяжкохворий Бекіров має намір почати голодування – адвокат

Тяжкохворий український політв'язень Едем Бекіров намір почати голодування.

Про це він заявив 26 квітня під час судового засідання в "Верховному Суді Криму", повідомив у понеділок в Facebook адвокат Бекірова Іслям Веліляєв.

Адвокат нагадав, що його підзахисний хворий на діабет, хворобу серця, є інвалідом першої групи, і в нього ампутована права нога.

За словами Веліляєва, причиною рішення Бекірова стало його різке погіршення здоров'я внаслідок неправомірної поведінки співробітників СІЗО.

"Так, протягом більше десяти днів, співробітники Медичної частини СІЗО вводять Бекірову ін'єкцію інсуліну без вимірювання рівня цукру в його крові. Родичі неодноразово намагалися передати експрес-тести для вимірювання цукру, проте співробітники медчастини СІЗО всіляко їх не приймають під різними приводами. Це може призвести до незворотних наслідків, аж до летального результату", - пише адвокат.

За його словами, під час останньої його зустрічі з Бекіровим у того було набрякле обличчя, покрите бурими плямами, "він насилу пересувався, його мучить задишка, постійні болі в лівій стороні грудей".

Веліляєв вважає, що Бекіров "голодування не витримає".

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