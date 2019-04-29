Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тяжкохворий Бекіров має намір почати голодування – адвокат

Понеділок, 29 квітня 2019, 20:32

Тяжкохворий український політв'язень Едем Бекіров намір почати голодування.

Про це він заявив 26 квітня під час судового засідання в "Верховному Суді Криму", повідомив у понеділок в Facebook адвокат Бекірова Іслям Веліляєв.

Адвокат нагадав, що його підзахисний хворий на діабет, хворобу серця, є інвалідом першої групи, і в нього ампутована права нога.

За словами Веліляєва, причиною рішення Бекірова стало його різке погіршення здоров'я внаслідок неправомірної поведінки співробітників СІЗО.

"Так, протягом більше десяти днів, співробітники Медичної частини СІЗО вводять Бекірову ін'єкцію інсуліну без вимірювання рівня цукру в його крові. Родичі неодноразово намагалися передати експрес-тести для вимірювання цукру, проте співробітники медчастини СІЗО всіляко їх не приймають під різними приводами. Це може призвести до незворотних наслідків, аж до летального результату", - пише адвокат.

За його словами, під час останньої його зустрічі з Бекіровим у того було набрякле обличчя, покрите бурими плямами, "він насилу пересувався, його мучить задишка, постійні болі в лівій стороні грудей".

Веліляєв вважає, що Бекіров "голодування не витримає".

Нагадаємо:

  • 28 квітня в.о. глави МОЗ України Уляна Супрун заявила, що український політв’язень Едем Бекіров не отримує медикаментів, через що може впасти у "цукрову кому". 
  • 12 грудня 2018 року громадянина України, кримськотатарського активіста Едема Бекірова затримали російські силовики на в'їзді до окупованого РФ Криму з боку КПВВ Чонгар. 
  • 13 грудня підконтрольний Кремлю Київський районний "суд" Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці. 
  • Росіяни підозрюють Бекірова у зберіганні й передачі вибухових речовин і боєприпасів. Активісту закидають поширення і транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.
  • У лютому адвокат Бекірова повідомив, що у політв’язня зберігається підвищений рівень цукру у крові та з'явились болі у серці, призначений після медогляду інсулін йому не допомагає. 

Українська правда
Теми: політв'язніКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
10:22
Тріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Суд постановив, щоб Дубінський швидше знайомився зі справою про службове підроблення
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
Усі новини...
Реклама: