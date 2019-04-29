Тяжелобольной Бекиров намерен начать голодовку – адвокат

Тяжелобольной украинский политзаключенный Эдем Бекиров намерен начать голодовку.

Об этом он заявил 26 апреля в ходе судебного заседания в "Верховном Суде Крыма", сообщил в понедельник в Facebook адвокат Бекирова Ислям Велиляев.

Адвокат напомнил, что его подзащитный болен диабетом, болезнью сердца, является инвалидом первой группы, и у него ампутирована правая нога.

По словам Велиляева, причиной решения Бекирова стало его резкое ухудшение здоровья вследствие неправомерного поведения сотрудников СИЗО.

"Так, на протяжении более десяти дней, сотрудники Медицинской части СИЗО вводят Бекирову инъекцию инсулина без измерения уровня сахара в его крови. Родственники неоднократно пытались передать экспресс-тесты для измерения сахара, однако сотрудники Медчасти СИЗО всячески их не принимают под разными предлогами. Это может привести к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода", - пишет адвокат.

По его словам, при последней его встрече с Бекировым у того было отекшее лицо, покрытое бурыми пятнами, "он с трудом передвигался, его мучает отдышка, постоянные боли в левой стороне груди".

Велиляев считает, что Бекиров "голодовки не выдержит".

Напомним,