У Чехії завершується суд над військовим, який воював за "ДНР", йому загрожує довічне

У Чехії завершуються судовий розгляд у справі солдата збройних сил Еріка Ешту, звинуваченого в тероризмі за участь у бойових діях на боці сепаратистів на сході України.

Про це повідомляє Idnes.

У суді міста Пардубіце 29 квітня відбулося слухання у справі десантника Еріка Ешту. Суд заслухав Іво Зелінку, десантника і офіцера Генерального штабу армії Чехії. Саме він вказав на Ешту.

Прокуратура стверджує, що Ешту протягом трьох тижнів займався охороною окопів і виконував побічні роботи у сепаратистів, зокрема, доглядав за зброєю, а також брав участь у обстрілах.

Ешту заявив, що до України просто їздив у гості, а у формі сепаратистів і зі зброєю просто сфотографувався на пам’ять.

Ерік Ешту

"Ми з колегами знайшли його анонімний профіль в Інтернеті, де були фотографії, які чітко демонструють його перебування в Україні. Він був на них на знакових пам'ятниках у повній уніформі російської армії зі своєю особистою зброєю АК-74", - сказав Зелінка в суді.

Згідно з матеріалами справи, кримінальне переслідування обвинуваченого почалося у 2016 році. У той час проводився відбір до 43-го повітряно-десантного батальйону в Хрудимі, куди хотів вступати Ешту.

"У перший день процесу відбору мені повідомили, що Ешту воював в Україні і розмовляв зі своїми сусідами по кімнаті під час навчання", - сказав Зелінка.

Він також сказав, що Ешту розповідав своїм сусідам по кімнаті конкретну інформацію про поїздку в Україну. "Після консультацій з адвокатами я передав справу військовій поліції", - продовжив Зелінка.

Під час відбору Ешту не вдалося пройти психологічне тестування. "Він пройшов фізичні випробування, але в есе він абсолютно нереально оцінив свій внесок у збройні сили, я не читав нічого більш дивного. Комісія одноголосно не прийняла його", - сказав Зелінка.

Під час розслідування Зелінці та слідчим було сказано нічого не повідомляти підозрюваному, щоб мати змогу перевірити всю інформацію. Тому Ешту перевели до артилерійського полку, де він був кухарем.

За звинуваченням у тероризмі, Ешту можу отримати від 12 до 20 років у в'язниці, або навіть довічне ув’язнення. Вирок, ймовірно, оголосять 17 травня.

Європейська правда