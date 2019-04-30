Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чехії завершується суд над військовим, який воював за "ДНР", йому загрожує довічне

Вівторок, 30 квітня 2019, 10:02

У Чехії завершуються судовий розгляд у справі солдата збройних сил Еріка Ешту, звинуваченого в тероризмі за участь у бойових діях на боці сепаратистів на сході України.

Про це повідомляє Idnes.

У суді міста Пардубіце 29 квітня відбулося слухання у справі десантника Еріка Ешту. Суд заслухав Іво Зелінку, десантника і офіцера Генерального штабу армії Чехії. Саме він вказав на Ешту.

Прокуратура стверджує, що Ешту протягом трьох тижнів займався охороною окопів і виконував побічні роботи у сепаратистів, зокрема, доглядав за зброєю, а також брав участь у обстрілах.

Ешту заявив, що до України просто їздив у гості, а у формі сепаратистів і зі зброєю просто сфотографувався на пам’ять.

 
Ерік Ешту

"Ми з колегами знайшли його анонімний профіль в Інтернеті, де були фотографії, які чітко демонструють його перебування в Україні. Він був на них на знакових пам'ятниках у повній уніформі російської армії зі своєю особистою зброєю АК-74", - сказав Зелінка в суді.

Згідно з матеріалами справи, кримінальне переслідування обвинуваченого почалося у 2016 році. У той час проводився відбір до 43-го повітряно-десантного батальйону в Хрудимі, куди хотів вступати Ешту.

"У перший день процесу відбору мені повідомили, що Ешту воював в Україні і розмовляв зі своїми сусідами по кімнаті під час навчання", - сказав Зелінка.

Він також сказав, що Ешту розповідав своїм сусідам по кімнаті конкретну інформацію про поїздку в Україну. "Після консультацій з адвокатами я передав справу військовій поліції", - продовжив Зелінка.

Під час відбору Ешту не вдалося пройти психологічне тестування. "Він пройшов фізичні випробування, але в есе він абсолютно нереально оцінив свій внесок у збройні сили, я не читав нічого більш дивного. Комісія одноголосно не прийняла його", - сказав Зелінка.

Під час розслідування Зелінці та слідчим було сказано нічого не повідомляти підозрюваному, щоб мати змогу перевірити всю інформацію. Тому Ешту перевели до артилерійського полку, де він був кухарем.

За звинуваченням у тероризмі, Ешту можу отримати від 12 до 20 років у в'язниці, або навіть довічне ув’язнення. Вирок, ймовірно, оголосять 17 травня.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДНРЧехіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Усі новини...
ДНР
Після зустрічі Лукашенка з Пушиліним МЗС викликає посла України в Білорусі
Лукашенко зустрівся з донецьким колаборантом Пушиліним
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна
Останні новини
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
Усі новини...
Реклама: