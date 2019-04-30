В Чехии завершается суд над военным, воевавшим за "ДНР", ему грозит пожизненное

В Чехии завершаются судебное разбирательство по делу солдата вооруженных сил Эрика Эшту, обвиняемого в терроризме за участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на востоке Украины.

Об этом сообщает Idnes.

В суде города Пардубице 29 апреля состоялось слушание по делу десантника Эрика Эшту. Суд заслушал Иво Зелинку, десантника и офицера Генерального штаба армии Чехии. Именно он указал на Эшту.

Прокуратура утверждает, что Эшту в течение трех недель занимался охраной окопов и выполнял побочные работы у сепаратистов, в частности, ухаживал за оружием, а также принимал участие в обстрелах.

Эшту заявил, что в Украину просто ездил в гости, а в форме сепаратистов и с оружием просто сфотографировался на память.

Эрик Эшту

"Мы с коллегами нашли его анонимный профиль в Интернете, где были фотографии, которые четко демонстрируют его пребывания в Украине. Он был на них на знаковых памятниках в полной униформе русской армии со своим личном оружием АК-74 ", - сказал Зелинка в суде.

Согласно материалам дела, уголовное преследование обвиняемого началось в 2016 году. В то время проводился отбор в 43-й воздушно-десантный батальон в Хрудиме, куда хотел вступать Эшту.

"В первый день процесса отбора мне сообщили, что Эшту воевал в Украине и разговаривал об этом со своими соседями по комнате во время обучения", - сказал Зелинка.

Он также сказал, что Эшту рассказывал своим соседям по комнате конкретную информацию о поездке в Украину. "После консультаций с адвокатами я передал дело военной полиции", - продолжил Зелинка.

Во время отбора Эшту не удалось пройти психологическое тестирование. "Он прошел физические испытания, но в эссе он абсолютно нереально оценил свой вклад в вооруженные силы, я не читал ничего более странного. Комиссия единогласно не приняла его , - сказал Зелинка.

В ходе расследования Зелинке и следователем было сказано ничего не сообщать подозреваемому, чтобы иметь возможность проверить всю информацию. Поэтому Эшту перевели в артиллерийский полк, где он был поваром.

По обвинению в терроризме Эшту может получить от 12 до 20 лет тюремного заключения, или даже пожизненное заключение. Приговор, вероятно, объявят 17 мая.

Европейская правда