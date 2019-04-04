Зеленський не піде здавати аналізи в "Олімпійському"

Володимир Зеленський відмовляється здавати аналізи у медпункті стадіону "Олімпійський", як пропонував чинний президент Петро Порошенко.

Про це заявив журналістам речник штабу Зеленського Дмитро Разумков у четвер.

У Зеленського запросили Порошенка разом здати аналізи в лабораторії "Євролаб" о 8 ранку 5 квітня.

У штабі кандидата кажуть, що сумніваються в об'єктвиності лабораторії "Олімпійського", мовляв, "є певна заангажованість від різних державних структур".

"При всій повазі до "Олімпійського", є незалежні майданчики", – сказава Разумков.

Команда Зеленського обіцяє допустити в лабораторію "Євролабу" журналістів, і вважає, що аналізи звідти ні в кого не викликатимуть питань.

Власник "Євролабу" Андрій Пальчевський останнім часом відкрито висловлюється на підтримку Зеленського.

Доповнюється....

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