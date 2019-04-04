Зеленський не піде здавати аналізи в "Олімпійському"
Володимир Зеленський відмовляється здавати аналізи у медпункті стадіону "Олімпійський", як пропонував чинний президент Петро Порошенко.
Про це заявив журналістам речник штабу Зеленського Дмитро Разумков у четвер.
У Зеленського запросили Порошенка разом здати аналізи в лабораторії "Євролаб" о 8 ранку 5 квітня.
У штабі кандидата кажуть, що сумніваються в об'єктвиності лабораторії "Олімпійського", мовляв, "є певна заангажованість від різних державних структур".
"При всій повазі до "Олімпійського", є незалежні майданчики. Проводити агітацію на майданчику НСК "Олімпійський" – це адекватно, а здавати аналізи в медпункті НСК "Олімпійського", маючи достатньо серйозні інші варіанти, – не зовсім логічно", – сказав Разумков.
Він не зміг пояснити, які саме аналізи буде здавати кандидат.
Команда Зеленського обіцяє допустити в лабораторію "Євролабу" журналістів, щоб вони "були присутні під час усіх аналізів", і вважає, що результати досліджень звідти ні в кого не викликатимуть питань.
Також у штабі стверджують, що готові розглянути інші варіанти, де здавати аналізи.
Водночас, Разумков сказав, що "19-го (квітня – УП) дебати відбудуться", але не зміг відповісти на питання, чи готовий Зеленський викупити місця на "Олімпійському" для своїх прихильників.
Речник також пошкодував, що "дискусія опустилася з рівня кандидатів до рівня представників штабів".
Власник "Євролабу" Андрій Пальчевський останнім часом відкрито висловлюється на підтримку Зеленського.
Разумков не відповів прямо на питання, чи пов'язаний вибір штабу з підтримкою Пальчевського.
"Якщо ми говоримо про відкритість і доступоність двох кандидатів, це буде правильне рішення", – зазначив речник.
Необхідність проведення аналізів він пояснив тим, що "звучало надто багато образ на адресу одного з кандидатів і спроб звинуватити його в якихось незрозумілих речах".
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Нагадаємо:
- Ввечері 3 квітня Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати з Порошенком, але на НСК "Олімпійський".
- Однією з вимог Зеленського було проходження експертизи, щоб "довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів".
- Вночі 4 квітня Порошенко оприлюднив відеозвернення до Зеленського, де заявив, що він готовий провести дебати на НСК "Олімпійський".
- У ЦВК вважають, що дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, тому мають оплачуватися з виборчих фондів кандидатів.
- Другий тур виборів відбудеться 21 квітня, а дебати на "Суспільному" 19 квітня.
- У штабі кандидата у президенти чинного глави держави Петра Порошенка заявили, що він буде чекати Зеленського зранку 5 квітня для здачі аналізів, у тому числі на вживання алкоголю і наркотиків.