Зеленський не піде здавати аналізи в "Олімпійському"

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Четвер, 4 квітня 2019, 18:15

Володимир Зеленський відмовляється здавати аналізи у медпункті стадіону "Олімпійський", як пропонував чинний президент Петро Порошенко.

Про це заявив журналістам речник штабу Зеленського Дмитро Разумков у четвер.

У Зеленського запросили Порошенка разом здати аналізи в лабораторії "Євролаб" о 8 ранку 5 квітня.

У штабі кандидата кажуть, що сумніваються в об'єктвиності лабораторії "Олімпійського", мовляв, "є певна заангажованість від різних державних структур".

"При всій повазі до "Олімпійського", є незалежні майданчики", – сказава Разумков.

Команда Зеленського обіцяє допустити в лабораторію "Євролабу" журналістів, і вважає, що аналізи звідти ні в кого не викликатимуть питань.

Власник "Євролабу" Андрій Пальчевський останнім часом відкрито висловлюється на підтримку Зеленського.

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Нагадаємо:

  • Ввечері 3 квітня Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати з Порошенком, але на НСК "Олімпійський".  
  • Однією з вимог Зеленського було проходження експертизи, щоб "довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів".
  • Вночі 4 квітня Порошенко оприлюднив відеозвернення до Зеленського, де заявив, що він готовий провести дебати на НСК "Олімпійський".
  • У ЦВК вважають, що дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, тому мають оплачуватися з виборчих фондів кандидатів.
  • Другий тур виборів відбудеться 21 квітня, а дебати на "Суспільному" 19 квітня.
  • У штабі кандидата у президенти чинного глави держави Петра Порошенка заявили, що він буде чекати Зеленського зранку 5 квітня для здачі аналізів, у тому числі на вживання алкоголю і наркотиків.

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