Зеленський не піде здавати аналізи в "Олімпійському"

Володимир Зеленський відмовляється здавати аналізи у медпункті стадіону "Олімпійський", як пропонував чинний президент Петро Порошенко.

Про це заявив журналістам речник штабу Зеленського Дмитро Разумков у четвер.

У Зеленського запросили Порошенка разом здати аналізи в лабораторії "Євролаб" о 8 ранку 5 квітня.

У штабі кандидата кажуть, що сумніваються в об'єктвиності лабораторії "Олімпійського", мовляв, "є певна заангажованість від різних державних структур".

"При всій повазі до "Олімпійського", є незалежні майданчики. Проводити агітацію на майданчику НСК "Олімпійський" – це адекватно, а здавати аналізи в медпункті НСК "Олімпійського", маючи достатньо серйозні інші варіанти, – не зовсім логічно", – сказав Разумков.

Він не зміг пояснити, які саме аналізи буде здавати кандидат.

Команда Зеленського обіцяє допустити в лабораторію "Євролабу" журналістів, щоб вони "були присутні під час усіх аналізів", і вважає, що результати досліджень звідти ні в кого не викликатимуть питань.

Також у штабі стверджують, що готові розглянути інші варіанти, де здавати аналізи.

Водночас, Разумков сказав, що "19-го (квітня – УП) дебати відбудуться", але не зміг відповісти на питання, чи готовий Зеленський викупити місця на "Олімпійському" для своїх прихильників.

Речник також пошкодував, що "дискусія опустилася з рівня кандидатів до рівня представників штабів".

Власник "Євролабу" Андрій Пальчевський останнім часом відкрито висловлюється на підтримку Зеленського.

Разумков не відповів прямо на питання, чи пов'язаний вибір штабу з підтримкою Пальчевського.

"Якщо ми говоримо про відкритість і доступоність двох кандидатів, це буде правильне рішення", – зазначив речник.

Необхідність проведення аналізів він пояснив тим, що "звучало надто багато образ на адресу одного з кандидатів і спроб звинуватити його в якихось незрозумілих речах".

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