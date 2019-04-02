Політ Бойка і Медведчука до Москви: справу відкрили на прикордонну і авіаслужбу

Через політ народного депутата Юрія Бойка та його соратника Віктора Медведчука до Москви відкрили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Провадження відкрили за можливе зловживання владою або службовим становищем при наданні дозволів на перетин повітряного кордону України у напрямку Російської Федерації.

Розслідування веде Територіальне управління ДБР у Києві.

"Досліджується питання щодо законності надання дозволів відповідному повітряному судну, і буде надано правову оцінку цим фактам. Наразі слідчі дії тривають", – кажуть у ДБР.

Літак Медведчука повертається з Москви прямим сполученням

Нагадаємо: