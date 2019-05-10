В’ятрович пригрозив Кернесу в'язницею за можливу легалізацію Жукова

Український інститут національної пам'яті звернувся до мера Харкова Геннадія Кернеса щодо спроби перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова.

Про це голова інституту Володимир В'ятрович пише у Facebook.

"Можливе присвоєння будь-якому об’єкту права власності (об’єкту топоніміки) у м. Харкові імені Георгія Жукова суперечитиме вимогам частини шостої статті 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", - каже В’ятрович, коментуючи наміри Кернеса задовольнити петицію про повернення проспекту в Харкові імені Жукова.

Він звернув увагу, що законність перейменування у інших населених пунктах України об’єктів топоніміки, названих на честь Жукова у рамках закону про декомунізацію, підтверджена рішеннями адміністративних судів.

В’ятрович попередив Кернеса, що в разі присвоєння харківською владою імені Жукова будь-яким об’єктам топоніміки Український інститут нацпам’яті звернеться до Генпрокуратури щодо визнання відповідних дій неправомірними та їх скасування у судовому порядку та притягнення винних осіб до відповідальності.

Голова інститут нагадав, що порушення закону про декомунізацію представником влади карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

"Разом зупинимо реванш!" - додав В’ятрович.

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