В’ятрович пригрозив Кернесу в'язницею за можливу легалізацію Жукова

18486 переглядів
П'ятниця, 10 травня 2019, 11:13

Український інститут національної пам'яті звернувся до мера Харкова Геннадія Кернеса щодо спроби перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова.

Про це голова інституту Володимир В'ятрович пише у Facebook.

"Можливе присвоєння будь-якому об’єкту права власності (об’єкту топоніміки) у м. Харкові імені Георгія Жукова суперечитиме вимогам частини шостої статті 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", - каже В’ятрович, коментуючи наміри Кернеса задовольнити петицію про повернення проспекту в Харкові імені Жукова.

Він звернув увагу, що законність перейменування у інших населених пунктах України об’єктів топоніміки, названих на честь Жукова у рамках закону про декомунізацію, підтверджена рішеннями адміністративних судів.

В’ятрович попередив Кернеса, що в разі присвоєння харківською владою імені Жукова будь-яким об’єктам топоніміки Український інститут нацпам’яті звернеться до Генпрокуратури щодо визнання відповідних дій неправомірними та їх скасування у судовому порядку та притягнення винних осіб до відповідальності.

Голова інститут нагадав, що порушення закону про декомунізацію представником влади карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

"Разом зупинимо реванш!" - додав В’ятрович.

Нагадаємо:

  • На сайті Харківської міськради зібрала необхідну кількість голосів електронна петиція про повернення проспекту і станції метро назви імені маршала Жукова.
  • На підтримку петиції вже виступив мер Харкова Геннадій Кернес.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Харків декомунізація Кернес скандал


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Харкові зібрала голоси петиція про часткове скасування декомунізації 10 травня 2019, 09:09
Декомунізація навпаки: Кернес хоче повернути проспекту ім'я Жукова 9 травня 2019, 08:50
У Харкові евакуюють 7 готелів: поліція шукає вибухівку 6 травня 2019, 10:49
Усі новини
Головні новини
У Порошенка відповіли Зеленському: Україна – не номер у єгипетському готелі
Зеленський звернувся до Ради: Ви повинні зупинити політичні судоми кульгавої качки
34 судді Окружного адмінсуду Києва не прийшли на іспит: усі захворіли
Адвокат Трампа збирається в Україну на зустріч із Зеленським
Усі новини
їжа

Чому не варто боятись здорових вуглеводів

Фото

11 речей, яких, сподіваємося, немає у вашому гардеробі

здоров'я

Як правильно доглядати за нігтями