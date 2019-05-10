Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой за возможную легализацию Жукова

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Пятница, 10 мая 2019, 11:13

Украинский институт национальной памяти обратился к мэру Харькова Геннадия Кернеса касательно попытке переименования проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова.

Об этом руководитель института Владимир Вятрович пишет в Facebook.

"Возможное присвоение любому объекту права собственности (объекту топонимики) в г. Харькове имени Георгия Жукова будет противоречить требованиям части шестой статьи 3 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", - говорит Вятрович, комментируя намерения Кернеса удовлетворить петицию о возвращении проспекту в Харькове имени Жукова.

Он обратил внимание, что законность переименования в других населенных пунктах Украины объектов топонимики, названных в честь Жукова в рамках закона о декоммунизации, подтверждена решениями административных судов.

Вятрович предупредил Кернеса, что в случае присвоения харьковской властью имени Жукова любым объектам топонимики Украинский институт нацпамяти обратится в Генпрокуратуру о признании соответствующих действий неправомерными и их отмене в судебном порядке и привлечении виновных лиц к ответственности.

Председатель институт напомнил, что нарушение закона о декоммунизации представителем власти карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

"Вместе остановим реванш!" - добавил Вятрович.

Украинская правда

Дополняется...

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Темы: Харьков декоммунизация Кернес скандал


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