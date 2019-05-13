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Порошенка відмовляють йти в парламент

Понеділок, 13 травня 2019, 09:49
Порошенка відмовляють йти в парламент

Чинний президент Петро Порошенко роздумує про те, чи йти йому особисто у наступний парламент, але оточення відмовляє його від цієї ідеї.

Про це йдеться в публікації "Української правди": Хто куди. Порошенко оновлює БПП, Гройсман з Кличком йдуть окремо, а Луценко хоче залишитись у ГПУ.

Зазначається, що після програшу у другого туру президентських виборів Порошенко не впав у відчай, а розпочав підготовку до парламентських виборів, при цьому продовжує чіплятися за  владу і не збирається відступати.

"Стіни впливають на людину. Поки Петро перебуває на Банковій, він ще не відчуває, скільки він втратив. Зараз він і далі сидить до ночі на роботі, надуває щоки, проводить беззмістовні наради, підписує укази. Він чіпляється за президентство, як може", – описує свої враження один з високопосадовців в оточенні чинного президента.

Повідомляється, що у планах Порошенка – закріпити за собою більше 24,45%, які українці віддали за нього під час голосування 21 квітня, не тільки на аватарках своїх прихильників, а провести до наступної Ради велику опозиційну фракцію.

Водночас чинний президент поки що вагається, чи йти йому особисто в наступний парламент, хоча частина оточення Порошенка категорично відмовляє його від цієї ідеї.

Зазначається, що як мінімум троє впливових спікерів, наближених до чинного президента, у розмові з УП розкритикували такий хід.

"Ми йому кажемо: Петро, та будь ти візіонером, арбітром – нащо тобі сідати зараз за парту і голосувати за закони? Ти п'ять років розказував людям, який ти крутий, про те, що Путін – твій ворог, ти тут томос добивався. А тепер що, здувся? Це ж несерйозно все!" – обурюється один зі співрозмовників, наближений до Банкової.

Повідомляється, що не виключено, що Порошенко очолить список нової БПП, але зрештою відмовиться від депутатства.

Разом з тим у публікації уточнюється, що з іншого боку, він розцінює мандат як потенційний квиток до подальшого залишення в активній політиці та як подушку безпеки, якщо раптом нова влада "почне його доганяти".

За даними УП, наразі Порошенко планує серйозний ребрендинг своєї партії, про що розповів на закритій зустрічі з депутатами та міністрами БПП після поразки на виборах.

Зокрема, планується, що БПП змінить назву.

"Очікувалося, що її перейменують на "Солідарність", але над назвою поки що думають. Можливо, партія стане "Європейською Солідарністю", яку скорочуватимуть "ЄС", що нагадуватиме виборцям, що Порошенко "головний євроінтегратор"", - йдеться у публікації.

Повідомляється, що також зміниться склад партії, оскільки Порошенко хоче набрати у список молодих незаплямованих людей, які у своїх регіонах стали успішними завдяки реформам влади.

"Молоді обличчя партія, балансуючи, міксуватиме з авторитетами. Наприклад, у своєму списку Порошенко хоче бачити Рефата Чубарова і Мустафу Джемілєва, громадського діяча Ігоря Козловського, героя України Володимира Жемчугова", - повідомляється у  публікації.

Зазначається, що не виникало запитань до "очищення" партії, чинний президент демонстративно відмежовується від свого оточення.

За даними УП, його близькі соратники Ігор Кононенко, Сергій Березенко, Олександр Грановський обиратимуться до наступної Ради по мажоритарних округах. Але це не означає, що після виборів вони не приєднаються до фракції Порошенка.

Нагадаємо:

  • 21 квітня пройшов другий тур президентських виборів, у якому переміг Володимир Зеленський, який майже на 48,77 відсоткових пунктів випередив Петра Порошенка.
  • Чергові вибори у Раду призначені на 27 жовтня.

Українська правда

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Теми: ПорошенковибориВерховна РадаБПП
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