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Порошенко уговаривают не идти в парламент

Понедельник, 13 мая 2019, 09:49
Порошенко уговаривают не идти в парламент

Действующий президент Петр Порошенко размышляет о том, идти ли ему лично в следующий парламент, но окружение отговаривает его от этой идеи.

Об этом говорится в публикации "Украинской правды": Кто куда. Порошенко обновляет БПП, Гройсман с Кличком идут отдельно, а Луценко хочет остаться в ГПУ.

Отмечается, что после проигрыша в втором тура президентских выборов Порошенко не впал в отчаяние, а начал подготовку к парламентским выборам, при этом продолжает цепляться за власть и не собирается отступать.

"Стены влияют на человека. Пока Петр находится на Банковой, он еще не чувствует, сколько он потерял. Сейчас он и дальше сидит до ночи на работе, надувает щеки, проводит бессмысленные совещания, подписывает указы. Он цепляется за президентство, как может", - описывает свои впечатления один из высокопоставленных чиновников в окружении действующего президента.

Сообщается, что в планах Порошенко - закрепить за собой более 24,45%, которые украинцы отдали за него во время голосования 21 апреля, не только на аватарках своих сторонников, а провести в следующую Раду большую оппозиционную фракцию.

В то же время действующий президент пока колеблется, идти ли ему лично в следующий парламент, хотя часть окружения Порошенко категорически отказывает его от этой идеи.

Отмечается, что как минимум трое влиятельных спикеров, приближенных к действующему президенту, в разговоре с УП раскритиковали такой ход.

"Мы ему говорим: Петр, и будь ты визионером, арбитром - зачем тебе садиться сейчас за парту и голосовать за законы? Ты пять лет рассказывал людям, какой ты крутой, о том, что Путин - твой враг, ты здесь томос добивался . А теперь что, сдулся? Это же несерьезно все!" - возмущается один из собеседников, близкий к Банковой.

Сообщается, что не исключено, что Порошенко возглавит список новой БПП, но в конце концов откажется от депутатства.

Вместе с тем в публикации уточняется, что с другой стороны, он расценивает мандат как потенциальный билет к дальнейшему воставлению в активной политике и как подушку безопасности, если вдруг новая власть "начнет его догонять".

По данным УП, пока Порошенко планирует серьезный ребрендинг своей партии, о чем рассказал на закрытой встрече с депутатами и министрами БПП после поражения на выборах.

В частности, планируется, что БПП изменит название.

"Ожидалось, что ее переименуют в "Солидарность", но над названием пока думают. Возможно, партия станет "Европейской Солидарностью", которую будут сокращать "ЕС", который будет напоминать избирателям, что Порошенко "главный евроинтегратор"", - говорится в публикации.

Сообщается, что также изменится состав партии, поскольку Порошенко хочет набрать в список молодых чистых людей, которые в своих регионах стали успешными благодаря реформам власти.

"Молодые лица партии, балансируя, будет миксовать с авторитетами. Например, в своем списке Порошенко хочет видеть Рефата Чубарова и Мустафу Джемилева, общественного деятеля Игоря Козловского, героя Украины Владимира Жемчугова", - сообщается в публикации.

Отмечается, чтобы не возникало вопросов к "очищению" партии, действующий президент демонстративно отмежевывается от своего окружения.

По данным УП, его близкие соратники Игорь Кононенко, Сергей Березенко, Александр Грановский будут избираться в следующую Раду по мажоритарным округам. Но это не значит, что после выборов они не присоединятся к фракции Порошенко.

Напомним:

  • 21 апреля прошел второй тур президентских выборов, в котором победил Владимир Зеленский, который почти на 48,77 процентных пунктов опередил Петра Порошенко.
  • Очередные выборы в Раду назначены на 27 октября.

Украинская правда

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Темы: ПорошенковиборыВерховная РадаБПП
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