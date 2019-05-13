Гройсман може об'єднатися з Яценюком перед виборами в Раду

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман перед парламентськими виборами може об'єднатися з Арсенієм Яценюком та групою Арсена Авакова, і створювати так звану "партію двох прем'єрів".

Про це йдеться в публікації "Української правди": Хто куди. Порошенко оновлює БПП, Гройсман з Кличком йдуть окремо, а Луценко хоче залишитись у ГПУ.

Повідомляється, що приблизно два роки Гройсман виношує мрію про власну фракцію у парламенті, а про спільний похід до Ради він консультувався ледь не з усіма – свого часу такі перемовини прем'єр вів зі спікером Андрієм Парубієм, згодом із Арсенієм Яценюком, потім задумувався про самостійну кар'єру.

Зазначається, що у нього є маленька регіональна партія "Вінницька європейська стратегія", яка не дотягує на всеукраїнський рівень, тож минулого року прем'єр почав робити перші кроки для створення серйозної політичної сили – він зареєстрував громадську організацію "Українську стратегію успіху".

Крім того повідомляється, що віднедавна у Гройсмана функціонує виборчий штаб, який розташований на вулиці Шовковична, і яким неформально керує колишній в.о. міністра АПК Максим Мартинюк.

Зокрема, робота штабу наразі зводиться лише до піар-активності та популяризації прем'єра.

У той же час в його оточенні визнають, що до самостійного походу на парламентські вибори Гройсман наразі не готовий.

"По-перше, Володя скупиться витрачати свої гроші на кампанію. По-друге, потрібно мати сміливість для конфліктів з усіма. Моя думка – він не готовий до війни з усіх боків", – зізнається співрозмовник з близького оточення Гройсмана.

Зазначається, що за великим рахунком, Гройсману доступні дві опції.

Перша – йти на вибори з Порошенком. Цей варіант перевірений, але малоймовірний, оскільки Гройсман розуміє, що якщо він піде на вибори разом з чинним президентом, він так і залишиться №2, а відтак отримає загрозу втратити суб'єктність та статус переговорника з олігархами.

Друга опція – об'єднатися разом з частиною "Народного фронту", а конкретно з Арсенієм Яценюком та групою Арсена Авакова, і створювати так звану "партію двох прем'єрів".

"Цей варіант досить реальний, адже останніми роками у Гройсмана склалися дружні відносини з Яценюком", - йдеться у публікації.

Повідомляється, що з одного боку Гройсман має порівняно непоганий імідж "молодого й успішного", який можна трансформувати у відсотки голосів, а з іншого – Яценюк має партійну структуру, хороші міжнародні зв'язки та добрі відносини з олігархом Рінатом Ахметовим, який контролює один із найрейтинговіших телеканалів – "Україна", на якому можна буде піарити нову політсилу.

Зазначається, що у "Народному фронті" перспективу такого об'єднання не відкидають, але в партії більше зосереджені на своїх внутрішніх проблемах та власному ребрендингу.

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