Савченко і Купрій намагалися зірвати засідання погоджувальної ради

Народні депутати Віталій Купрій та Надія Савченко намагалися зірвати засідання погоджувальної ради та вимагали розглянути питання інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського якнайшвидше.

Це трапилося під час засідання погоджувальної ради 13 травня.

Зокрема Купрій і Савченко зірвали засідання, коли спікер Верховної Ради Андрій Парубій почав говорити про порядок денний засідання парламенту з 14 травня.

Після слів Савченко про інавгурацію, спікер подякував і заявив, що нардепи можуть покинути засідання.

"Можете покинути засідання погоджувальної ради. Я хочу наголосити, що ці люди, які очолюють так зване міжфракційне об'єднання "За Зеленського" дискредитують український парламент, дискредитують самого Зеленського і мені просто прикро і соромно, що люди зі званням народного депутата так себе ведуть на погоджувальній раді", – сказав спікер.

Купрій також "подарував" спікеру кайданки.

Після цього нардепи покинули залу, а Парубій продовжив засідання.

За словами спікера, цього тижня Верховна Рада має розглянути постанову про призначення інавгурації Зеленського. Наразі у ВР зареєстровано 5 відповідних постанов, одна з них уже відкликана.

У Facebook Купрій пояснив, що нардепи вимагають призначити інавгурацію 19 травня, аби у Зеленського була можливість розпустити парламент до виборів у ВР восени.

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