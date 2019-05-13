Савченко і Купрій намагалися зірвати засідання погоджувальної ради
Народні депутати Віталій Купрій та Надія Савченко намагалися зірвати засідання погоджувальної ради та вимагали розглянути питання інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського якнайшвидше.
Це трапилося під час засідання погоджувальної ради 13 травня.
Зокрема Купрій і Савченко зірвали засідання, коли спікер Верховної Ради Андрій Парубій почав говорити про порядок денний засідання парламенту з 14 травня.
Після слів Савченко про інавгурацію, спікер подякував і заявив, що нардепи можуть покинути засідання.
"Можете покинути засідання погоджувальної ради. Я хочу наголосити, що ці люди, які очолюють так зване міжфракційне об'єднання "За Зеленського" дискредитують український парламент, дискредитують самого Зеленського і мені просто прикро і соромно, що люди зі званням народного депутата так себе ведуть на погоджувальній раді", – сказав спікер.
Купрій також "подарував" спікеру кайданки.
Після цього нардепи покинули залу, а Парубій продовжив засідання.
За словами спікера, цього тижня Верховна Рада має розглянути постанову про призначення інавгурації Зеленського. Наразі у ВР зареєстровано 5 відповідних постанов, одна з них уже відкликана.
У Facebook Купрій пояснив, що нардепи вимагають призначити інавгурацію 19 травня, аби у Зеленського була можливість розпустити парламент до виборів у ВР восени.
Нагадаємо:
- 8 квітня екс-кандидат у президенти, нардеп Віталій Купрій заявив про створення міжфракційного об'єднання "За Зеленського" у Верховній Раді.
- 22 квітня Купрій також намагався зірвати засідання погоджувальної ради, коли спікер Верховної Ради Андрій Парубій почав говорити про розгляд закону про мову.
- Купрій пояснив, що вимагає від президента Петра Порошенка розпуску Верховної Ради.
- Cтаном на 22 квітня до складу об'єднання входив лише один депутат - Купрій, він також є головою об'єднання.