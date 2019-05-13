Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко и Куприй пытались сорвать заседание согласительного совета

Понедельник, 13 мая 2019, 11:19

Народные депутаты Виталий Куприй и Надежда Савченко пытались сорвать заседание согласительного совета и требовали рассмотреть вопрос инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского как можно быстрее.

Это случилось во время заседания согласительного совета 13 мая.

В частности Куприй и Савченко сорвали заседание, когда спикер Верховной Рады Андрей Парубий начал говорить о повестке дня заседания парламента с 14 мая.

 

После слов Савченко об инаугурации, спикер поблагодарил депутатов и заявил, что нардепы могут покинуть заседание.

"Можете покинуть заседание согласительного совета. Я хочу подчеркнуть, что эти люди, которые возглавляют так называемое межфракционное объединение "За Зеленского" дискредитируют украинский парламент, дискредитируют самого Зеленского и мне просто обидно и стыдно, что люди со званием народного депутата так себя ведут на согласительном совете", - сказал спикер.

Куприй также "подарил" спикеру наручники.

После этого Парубий продолжил заседание.

По словам спикера, на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть постановление о назначении инаугурации Зеленского. Сейчас в ВР зарегистрировано 5 соответствующих постановлений, одно из них уже отозвано.

В Facebook Куприй объяснил, что нардепы требуют назначить инаугурацию 19 мая, чтобы у Зеленского была возможность распустить парламент до выборов в ВР осенью.

 

Напомним:

  • 8 апреля экс-кандидат в президенты, нардеп Виталий Куприй заявил о создании межфракционного объединения "За Зеленского" в Верховной Раде.
  • 22 апреля Куприй также пытался сорвать заседание согласительного совета, когда спикер Верховной Рады Андрей Парубий начал говорить о рассмотрении закона о языке.
  • Куприй объяснил, что требует от президента Петра Порошенко роспуска Верховной Рады.
  • 22 апреля в состав объединения входил только один депутат - Куприй, он также является председателем объединения.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПарубийСавченко НадеждаинаугурацияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Парубий
Парубий заболел коронавирусом
Парубий привел поддержку Черновол под ГБР несмотря на карантин
Парубий сходил на допрос в ГБР
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: