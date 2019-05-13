Савченко и Куприй пытались сорвать заседание согласительного совета

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Понедельник, 13 мая 2019, 11:19

Народные депутаты Виталий Куприй и Надежда Савченко пытались сорвать заседание согласительного совета и требовали рассмотреть вопрос инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского как можно быстрее.

Это случилось во время заседания согласительного совета 13 мая.

В частности Куприй и Савченко сорвали заседание, когда спикер Верховной Рады Андрей Парубий начал говорить о повестке дня заседания парламента с 14 мая.

 

После слов Савченко об инаугурации, спикер поблагодарил депутатов и заявил, что нардепы могут покинуть заседание.

"Можете покинуть заседание согласительного совета. Я хочу подчеркнуть, что эти люди, которые возглавляют так называемое межфракционное объединение "За Зеленского" дискредитируют украинский парламент, дискредитируют самого Зеленского и мне просто обидно и стыдно, что люди со званием народного депутата так себя ведут на согласительном совете", - сказал спикер.

После этого Парубий продолжил заседание.

По словам спикера, на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть постановление о назначении инаугурации Зеленского. Сейчас в ВР зарегистрировано 5 соответствующих постановлений, одно из них уже отозвано.

В Facebook Куприй объяснил, что нардепы требуют назначить инаугурацию 19 мая, чтобы у Зеленского была возможность распустить парламент до выборов в ВР осенью.

 

Напомним:

  • 8 апреля экс-кандидат в президенты, нардеп Виталий Куприй заявил о создании межфракционного объединения "За Зеленского" в Верховной Раде.
  • 22 апреля Куприй также пытался сорвать заседание согласительного совета, когда спикер Верховной Рады Андрей Парубий начал говорить о рассмотрении закона о языке.
  • Куприй объяснил, что требует от президента Петра Порошенко роспуска Верховной Рады.
  • 22 апреля в состав объединения входил только один депутат - Куприй, он также является председателем объединения.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Парубий Савченко Надежда инаугурация Зеленский


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