Савченко и Куприй пытались сорвать заседание согласительного совета

Народные депутаты Виталий Куприй и Надежда Савченко пытались сорвать заседание согласительного совета и требовали рассмотреть вопрос инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского как можно быстрее.

Это случилось во время заседания согласительного совета 13 мая.

В частности Куприй и Савченко сорвали заседание, когда спикер Верховной Рады Андрей Парубий начал говорить о повестке дня заседания парламента с 14 мая.

После слов Савченко об инаугурации, спикер поблагодарил депутатов и заявил, что нардепы могут покинуть заседание.

"Можете покинуть заседание согласительного совета. Я хочу подчеркнуть, что эти люди, которые возглавляют так называемое межфракционное объединение "За Зеленского" дискредитируют украинский парламент, дискредитируют самого Зеленского и мне просто обидно и стыдно, что люди со званием народного депутата так себя ведут на согласительном совете", - сказал спикер.

После этого Парубий продолжил заседание.

По словам спикера, на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть постановление о назначении инаугурации Зеленского. Сейчас в ВР зарегистрировано 5 соответствующих постановлений, одно из них уже отозвано.

В Facebook Куприй объяснил, что нардепы требуют назначить инаугурацию 19 мая, чтобы у Зеленского была возможность распустить парламент до выборов в ВР осенью.

Напомним: