Савченко и Куприй пытались сорвать заседание согласительного совета
Народные депутаты Виталий Куприй и Надежда Савченко пытались сорвать заседание согласительного совета и требовали рассмотреть вопрос инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского как можно быстрее.
Это случилось во время заседания согласительного совета 13 мая.
В частности Куприй и Савченко сорвали заседание, когда спикер Верховной Рады Андрей Парубий начал говорить о повестке дня заседания парламента с 14 мая.
После слов Савченко об инаугурации, спикер поблагодарил депутатов и заявил, что нардепы могут покинуть заседание.
"Можете покинуть заседание согласительного совета. Я хочу подчеркнуть, что эти люди, которые возглавляют так называемое межфракционное объединение "За Зеленского" дискредитируют украинский парламент, дискредитируют самого Зеленского и мне просто обидно и стыдно, что люди со званием народного депутата так себя ведут на согласительном совете", - сказал спикер.
Куприй также "подарил" спикеру наручники.
После этого Парубий продолжил заседание.
По словам спикера, на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть постановление о назначении инаугурации Зеленского. Сейчас в ВР зарегистрировано 5 соответствующих постановлений, одно из них уже отозвано.
В Facebook Куприй объяснил, что нардепы требуют назначить инаугурацию 19 мая, чтобы у Зеленского была возможность распустить парламент до выборов в ВР осенью.
Напомним:
- 8 апреля экс-кандидат в президенты, нардеп Виталий Куприй заявил о создании межфракционного объединения "За Зеленского" в Верховной Раде.
- 22 апреля Куприй также пытался сорвать заседание согласительного совета, когда спикер Верховной Рады Андрей Парубий начал говорить о рассмотрении закона о языке.
- Куприй объяснил, что требует от президента Петра Порошенко роспуска Верховной Рады.
- 22 апреля в состав объединения входил только один депутат - Куприй, он также является председателем объединения.