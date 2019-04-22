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Голова об'єднання "За Зеленського" намагався зірвати засідання погоджувальної ради

Понеділок, 22 квітня 2019, 11:25

Народний депутат Віталій Купрій, який не входить до складу жодної фракції, намагався зірвати засідання погоджувальної ради, коли спікер Верховної Ради Андрій Парубій почав говорити про розгляд закону про мову.

Це трапилося під час засідання погоджувальної ради 22 квітня.

Спочатку Парубій відзначив, що вибори в Україні відбулися демократично.

"Дані екзит-полів свідчать про те, що новим президентом буде Володимир Зеленський і я поважаю волю громадян і хочу привітати Володимира Олександровича з обранням. Також хочу подякувати Петру Порошенку", - сказав Парубій.

"Хочу нагадати, що незважаючи на вибори, ми маємо працювати по тих законопроектах, які є у планах роботи парламенту. І хочу нагадати, що перший закон, який є у порядку денному, це закон про мову", - додав Парубій і після цього його перебив Купрій.

 
скрішот

Спікер ВР був змушений вимкнути мікрофон. Купрій обурено про щось говорив Парубію.

"Емоції не спали після президентських виборів і ми бачимо, що голова міжфракційного об'єднання "За Зеленського" демонструє повну зневагу до закону і парламенту", - додав Парубій.

Після цього спікер повернувся до порядку денного, тобто до закону про мову. Парубій закликав прийняти закон про мову 25 квітня.

Конфлікт стався на 2 хвилині засідання погоджувальної ради, близько о 11.08.

Водночас, у Facebook Купрій пояснив, що вимагає від президента Петра Порошенко розпуску Верховної Ради.

"Щойно на погоджувальній нараді знову Парубій відмовився надавати мені слово. Довелося брати ініціативу у свої руки", - написав депутат.

Нагадаємо:

  • 8 квітня екс-кандидат у президенти, нардеп Віталій Купрій заявив про створення міжфракційного об'єднання "За Зеленського" у Верховній Раді.
  • Наразі до складу об'єднання входить лише один депутат - Купрій, він також є головою об'єднання.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: вибориВерховна РадаПарубіймова
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