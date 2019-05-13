Попри рішення суду Парубій дав слово представниці Порошенка

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій на засіданні погоджувальної ради дав слово представниці президента Ірині Луценко, не дивлячись на те, що суд вважає це незаконним.

Це сталося на засіданні погоджувальної ради 13 травня.

Спікер заявив, що дає слово Луценко, водночас нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко, який і звернувся до суду з позовом, обурився словами Парубія.

"Ви ж знаєте, що це - незаконно, що є відповідне рішення!", - сказав Власенко.

"На рішення суду подано апеляцію, воно не вступило в дію", - відповів Парубій.

За словами Парубія, Конституційний суд зазначив, що регламентувати роботу ВР не мають права жодні суди.

Після цього Луценко розпочала виступ.

Пізніше Власенко заявив, що ще немає повного тексту рішення, тому подати апеляцію не могли. За його словами, якщо Луценко дають слово як нардепу, то, за регламентом, вона має право на 1 хвилину виступу в кінці засідання.

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