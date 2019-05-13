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Несмотря на решение суда Парубий дал слово представительнице Порошенко

Понедельник, 13 мая 2019, 12:06
Несмотря на решение суда Парубий дал слово представительнице Порошенко

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на заседании согласительного совета дал слово представительнице президента Ирине Луценко, несмотря на то, что суд признал это незаконным.

Это произошло на заседании согласительного совета 13 мая.

Спикер заявил, что дает слово Луценко, но нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко, который и обратился в суд с иском, возмутился словами Парубия.

"Вы же знаете, что это - незаконно, что есть соответствующее решение!", - сказал Власенко.

"На решение суда подана апелляция, оно не вступило в действие", - ответил Парубий.

По словам Парубия, Конституционный суд отметил, что регламентировать работу ВР не имеют права никакие суды.

После этого Луценко начала выступление.

Позже Власенко заявил, что еще нет полного текста решения, поэтому подать апелляцию не могли. По его словам, если Луценко дают слово как нардепу, то, по регламенту, она имеет право на 1 минуту выступления в конце заседания.

Напомним:

  • 10 мая суд признал противоправными действия спикера Верховной Рады Андрея Парубия о предоставлении на заседаниях согласительного совета слова для выступления представителю президента Ирине Луценко.
  • Луценко заявила, что не согласна с решением Окружного админсуда Киева.
  • Представитель президента в парламенте Ирина Луценко регулярно выступает на заседаниях согласительного совета руководителей фракций и групп, популяризируя законодательные инициативы Петра Порошенко.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ПорошенкоЛуценкоПарубийсуд
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