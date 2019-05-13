Більшість районів Києва залишаться без гарячої води

З 13 травня у семи районах Києва буде відсутня гаряча вода у зв’язку гідравлічними випробуваннями тепломереж.

Про це повідомляє КП "Київтеплоенерго".

Зокрема, з 13 травня проведення гідравлічних випробувань буде розпочато на теплоджерелі "СТ-2", у зв’язку з чим до 27 травня в Оболонському і Подільському районах не буде гарячої води.

З 14 травня випробування будуть проходити на теплоджерелах РК "Молодь", "СТ-1" і "ТЕЦ-5", тому гарячої води до 28 травня не буде у Шевченківському, Голосіївському, Солом’янському, Печерському та Дарницькому районах.

Відзначається, що гідравлічні випробування на окремій ділянці триватимуть не менше 14 днів.

Такі заходи вживаються щороку з метою зниження аварійності на початку наступного опалювального сезону.

Трубопроводи на гідравлічну щільність і міцність випробовують під підвищеним тиском.

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