Більшість районів Києва залишаться без гарячої води

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Понеділок, 13 травня 2019, 12:39

З 13 травня у семи районах Києва буде відсутня гаряча вода у зв’язку гідравлічними випробуваннями тепломереж.

Про це повідомляє КП "Київтеплоенерго".

Зокрема, з 13 травня проведення гідравлічних випробувань буде розпочато на теплоджерелі "СТ-2", у зв’язку з чим до 27 травня в Оболонському і Подільському районах не буде гарячої води.

З 14 травня випробування будуть проходити на теплоджерелах РК "Молодь", "СТ-1" і "ТЕЦ-5", тому гарячої води до 28 травня не буде у Шевченківському, Голосіївському, Солом’янськомуПечерському та Дарницькому районах.

Відзначається, що гідравлічні випробування на окремій ділянці триватимуть не менше 14 днів.

Такі заходи вживаються щороку з метою зниження аварійності на початку наступного опалювального сезону.

Трубопроводи на гідравлічну щільність і міцність випробовують під підвищеним тиском.  

Нагадаємо: 

  • Гідравлічні випробування тепломереж у столиці розпочали з 22 квітня.  
  • Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці цього літа не буде такого довготривалого відключення гарячої води, як це було минулого року.
  • Влітку 2018 року жителі Києва залишилися без гарячої води на декілька місяців.
  • Така ситуація виникла через те, що у Києва закінчився договір з "Київенерго", і з серпня функцію теплопостачання міста перебрало на себе КП "Київтеплоенерго".
  • Але НАК "Нафтогаз України" відмовлявся підписувати контракт з КП "Київтеплоенерго" через невирішену ситуацію з боргами "Київенерго" за газ. Мова йшла майже про 5 мільярдів гривень (у цю суму входили борги споживачів, а також штрафи і пені, нараховані "Нафтогазом" компанії "Київенерго".  
  • 11 вересня 2018 року Київрада прийняла рішення про прийняття КП "Київтеплоенерго" боргів компанії "Київенерго"за газ перед НАК "Нафтогаз України" за умови, якщо "Київенерго" передасть КП джерела для компенсації боргу.
  • У жовтні Міністерство фінансів та Державна казначейська служба перерахували 729,56 мільйона гривень додаткової субвенції для погашення різниці в тарифах з метою відновлення у Києві безперебійного постачання теплової енергії.
  • 9 жовтня 2018 року НАК "Нафтогаз" заявив, що підписав мирову угоду з КП "Київтеплоенерго".

Українська правда

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Теми: Київ вода


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