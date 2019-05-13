Большенство районов Киева останутся без горячей воды
С 13 мая в семи районах Киева будет отсутствовать горячая вода в связи гидравлическими испытаниями теплосетей.
Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго".
В частности, с 13 мая проведение гидравлических испытаний начнется на теплоисточнике "СТ-2", в связи с чем по 27 мая в Оболонском и Подольском районах не будет горячей воды.
С 14 мая испытания будут проходить на теплоисточниках ЖК "Молодежь", "СТ-1" и "ТЭЦ-5", поэтому горячей воды до 28 мая не будет в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.
Отмечается, что гидравлические испытания на отдельном участке продлятся не менее 14 дней.
Такие меры принимаются ежегодно с целью снижения аварийности в начале следующего отопительного сезона.
Трубопроводы на гидравлическую плотность и прочность испытывают под повышенным давлением.
Напомним:
- Гидравлические испытания теплосетей в Киеве начались 22 апреля.
- Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице этим летом не будет такого длительного отключения горячего водоснабжения, как это было в прошлом году.
- Летом 2018 жители Киева остались без горячей воды на несколько месяцев.
- Такая ситуация возникла из-за того, что у Киева закончился договор с "Киевэнерго", и с августа функцию теплоснабжения города взяло на себя КП "Киевтеплоэнерго".
- Но НАК "Нафтогаз Украины" отказывалось подписывать контракт с КП "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенной ситуации с долгами за газ. Речь шла почти о 5 миллиардах гривен (в эту сумму входили долги потребителей, а также штрафы и пеня, начисленные "Нафтогазом" компании "Киевэнерго").
- 11 сентября 2018 года Киевсовет принял решение о принятии КП "Киевтеплоэнерго" долгов компании "Киевэнерго" за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" при условии, если "Киевэнерго" передаст КП источники для компенсации долга.
- В октябре Министерство финансов и Государственная казначейская служба перечислили 729,56 миллиона гривендополнительной субвенции для погашения разницы в тарифах с целью восстановления в Киеве бесперебойного снабжения тепловой энергии.
- 9 октября НАК "Нафтогаз" заявил, что подписал мировое соглашение с КП "Киевтеплоэнерго".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua