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Большенство районов Киева останутся без горячей воды

Понедельник, 13 мая 2019, 12:39

С 13 мая в семи районах Киева будет отсутствовать горячая вода в связи гидравлическими испытаниями теплосетей.

Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго".

В частности, с 13 мая проведение гидравлических испытаний начнется на теплоисточнике "СТ-2", в связи с чем по 27 мая в Оболонском и Подольском районах не будет горячей воды.

С 14 мая испытания будут проходить на теплоисточниках ЖК "Молодежь", "СТ-1" и "ТЭЦ-5", поэтому горячей воды до 28 мая не будет в Шевченковском, Голосеевском, СоломенскомПечерском и Дарницком районах.

Отмечается, что гидравлические испытания на отдельном участке продлятся не менее 14 дней.

Такие меры принимаются ежегодно с целью снижения аварийности в начале следующего отопительного сезона.

Трубопроводы на гидравлическую плотность и прочность испытывают под повышенным давлением.

Напомним:

  • Гидравлические испытания теплосетей в Киеве начались 22 апреля.
  • Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице этим летом не будет такого длительного отключения горячего водоснабжения, как это было в прошлом году.
  • Летом 2018 жители Киева остались без горячей воды на несколько месяцев.
  • Такая ситуация возникла из-за того, что у Киева закончился договор с "Киевэнерго", и с августа функцию теплоснабжения города взяло на себя КП "Киевтеплоэнерго".
  • Но НАК "Нафтогаз Украины" отказывалось подписывать контракт с КП "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенной ситуации с долгами за газ. Речь шла почти о 5 миллиардах гривен (в эту сумму входили долги потребителей, а также штрафы и пеня, начисленные "Нафтогазом" компании "Киевэнерго").
  • 11 сентября 2018 года Киевсовет принял решение о принятии КП "Киевтеплоэнерго" долгов компании "Киевэнерго" за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" при условии, если "Киевэнерго" передаст КП источники для компенсации долга.
  • В октябре Министерство финансов и Государственная казначейская служба перечислили 729,56 миллиона гривендополнительной субвенции для погашения разницы в тарифах с целью восстановления в Киеве бесперебойного снабжения тепловой энергии.
  • 9 октября НАК "Нафтогаз" заявил, что подписал мировое соглашение с КП "Киевтеплоэнерго".

Украинская правда
Темы: Киеввода
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