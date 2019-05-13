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Видані на Донбасі паспорти РФ будуть дійсні лише в Ростовській області – розвідка

Понеділок, 13 травня 2019, 14:24
Видані на Донбасі паспорти РФ будуть дійсні лише в Ростовській області – розвідка

Оформлений за спрощеною процедурою паспорт громадянина Росії для жителів окупованих територій Донбасу матиме примітку про "обмежені можливості".

Про це під час брифінгу 13 травня заявив речник Міністерства оборони з питань ООС Дмитро Гуцуляк, посилаючись на дані Головного управління розвідки.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, серед місцевих мешканців зростає невдоволення особливостями надання російського громадянства. Обурення викликає те, що оформлений паспорт громадянина РФ для більшості осіб матиме примітку  про "обмежені можливості" і буде дійсний лише на території Ростовської області", – сказав Гуцуляк.

За даними розвідки, керівництво т.зв. "республіканських силових структур" проводить заходи з виявлення осіб, які виказують невдоволення особливостями отримання паспортів РФ, для проведення з ними відповідної профілактичної роботи.

Зазначається також, що окупанти підвищили рівень агітації місцевих жителів отримувати російські паспорти.

Нагадаємо:

  • 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".
  • Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні після виборів.

Українська правда

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Теми: ОРДЛОпаспортРосія
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