Выданные на Донбассе паспорта РФ признает только Ростовская область – разведка

Оформленный по упрощенной процедуре паспорт гражданина России для жителей оккупированных территорий Донбасса будет иметь примечание об "ограниченных возможностях".

Об этом во время брифинга 13 мая заявил спикер Министерства обороны по вопросам ООС Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, среди местных жителей растет недовольство особенностями предоставления российского гражданства. Возмущение вызывает то, что оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет примечание об "ограниченных возможностях" и будет действителен только на территории Ростовской области", - сказал Гуцуляк.

По данным разведки, руководство т.н. "республиканских силовых структур" проводит мероприятия по выявлению лиц, выражающих недовольство особенностями получения паспортов РФ, для проведения с ними соответствующей профилактической работы.

Отмечается также, что оккупанты повысили уровень агитации местных жителей получать российские паспорта.

Напомним: