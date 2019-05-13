Выданные на Донбассе паспорта РФ признает только Ростовская область – разведка
Оформленный по упрощенной процедуре паспорт гражданина России для жителей оккупированных территорий Донбасса будет иметь примечание об "ограниченных возможностях".
Об этом во время брифинга 13 мая заявил спикер Министерства обороны по вопросам ООС Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные Главного управления разведки.
"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, среди местных жителей растет недовольство особенностями предоставления российского гражданства. Возмущение вызывает то, что оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет примечание об "ограниченных возможностях" и будет действителен только на территории Ростовской области", - сказал Гуцуляк.
По данным разведки, руководство т.н. "республиканских силовых структур" проводит мероприятия по выявлению лиц, выражающих недовольство особенностями получения паспортов РФ, для проведения с ними соответствующей профилактической работы.
Отмечается также, что оккупанты повысили уровень агитации местных жителей получать российские паспорта.
Напомним:
- 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
- В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
- Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в после выборов.
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