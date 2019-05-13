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Гриценко: Інавгурація потрібна якнайшвидше

Понеділок, 13 травня 2019, 15:03

Колишній кандидат у президенти Анатолій Гриценко вважає, що інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського слід проводити якнайшвидше.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, оцінюючи позицію Євросоюзу щодо нерозширення санкцій проти Росії.

"Це відповідальна, адекватна викликам політика європейців? Ні. Це короткозора страусяча політика. Значить, покладатися ми маємо на самих себе, а для цього – зміцнюватися, в усіх сенсах", - написав він.

"І невідкладно проводити інавгурацію - бо Порошенку так і не доповіли, що виграв не він, скоро собі Героя чи Генерала армії почне присвоювати", - додав.

Читайте також: Анатолій Гриценко: Ми домовилися, що зустрінемося із Зеленським

Нагадаємо:

  • У понеділок стало відомо, що Євросоюз не планує запроваджувати нові санкції проти РФ через рішення Російської Федерації роздавати російські паспорти на Донбасі.

Українська правда
Теми: ГриценкоЄСпрезидент
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