Гриценко: Инаугурация нужна как можно быстрее

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Понедельник, 13 мая 2019, 15:03

Бывший кандидат в президенты Анатолий Гриценко считает, что инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского следует проводить как можно быстрее.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, оценивая позицию Евросоюза по нерасширению санкций против России.

"Это ответственная, адекватная вызовам политика европейцев? Нет. Это близорукая страусиная политика. Значит, полагаться мы на самих себя, а для этого - укрепляться, во всех смыслах", - написал он.

"И безотлагательно проводить инаугурацию – потому что Порошенко так и не доложили, что выиграл не он, скоро себе Героя или Генерала армии начнет присваивать", - добавил.

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Напомним:

  • В понедельник стало известно, что Евросоюз не планирует вводить новые санкции против РФ за решения Российской Федерации раздавать российские паспорта на Донбассе.

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Темы: Гриценко ЕС президент


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