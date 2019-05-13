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У РФ заявили про намір утилізувати військову техніку України в Криму

Понеділок, 13 травня 2019, 18:19

Росія буде змушена утилізувати українську військову техніку, що залишилася в Криму після анексії 2014 року, якщо Київ не забере її після закінчення десятирічного терміну.

Про це заявив у понеділок російському виданню ТАСС голова комітету з оборони Держдуми, колишній командувач Повітряно-десантних військ РФ Володимир Шаманов.

"Це перш за все завдання керівництва України (стосовно української військової техніки в Криму, в тому числі кораблів, літаків). Виходячи з міжнародних норм, протягом 10 років вони повинні або забрати (техніку), або через 10 років ми будемо змушені це утилізувати , тому що те, що не знаходиться в експлуатації, занепадає і стає непридатним", – заявив Шаманов.

"Сучасних зразків ми не спостерігали, а ті, які є, вони Збройним силам РФ не цікаві", – додав він.

Все про анексію Криму читайте в матеріалі УП: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України.

Нагадаємо:

  • На початку 2018 року президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова повернути з Криму Україні її військову техніку, хоча вона "в жалюгідному стані". Йшлося про повернення кораблів і бойових літаків. На думку президента РФ, українські військовослужбовці "могли б прибути, щоб забрати свої кораблі в Одесу".
  • Командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що практично вся техніка, яка залишалася на території окупованого Криму, була відремонтована.
  • Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна готова прийняти військові кораблі та авіатехніку з анексованого Криму, але разом із півостровом.
  • Глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін підкреслив, що Україна не отримувала офіційного звернення від Росії щодо повернення Києву військової техніки з Криму. Заяву президента РФ Володимира Путіна Клімкін назвав спробою легалізації анексії півострова.
    Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не вважають за необхідне направляти Україні будь-які офіційні письмові пропозиції і "слова Путіна в цьому випадку достатньо".

"Українська правда" у Threads

Теми: КримарміяфлотРосія
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