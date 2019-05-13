У РФ заявили про намір утилізувати військову техніку України в Криму

Росія буде змушена утилізувати українську військову техніку, що залишилася в Криму після анексії 2014 року, якщо Київ не забере її після закінчення десятирічного терміну.

Про це заявив у понеділок російському виданню ТАСС голова комітету з оборони Держдуми, колишній командувач Повітряно-десантних військ РФ Володимир Шаманов.

"Це перш за все завдання керівництва України (стосовно української військової техніки в Криму, в тому числі кораблів, літаків). Виходячи з міжнародних норм, протягом 10 років вони повинні або забрати (техніку), або через 10 років ми будемо змушені це утилізувати , тому що те, що не знаходиться в експлуатації, занепадає і стає непридатним", – заявив Шаманов.

"Сучасних зразків ми не спостерігали, а ті, які є, вони Збройним силам РФ не цікаві", – додав він.

Все про анексію Криму читайте в матеріалі УП: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України.

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