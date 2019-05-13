В РФ заявили о намерении утилизировать военную технику Украины в Крыму

Россия будет вынуждена утилизировать украинскую военную технику, оставшуюся в Крыму после аннексии 2014 года, если Киев не заберет ее по истечении десятилетнего срока.

Об этом сообщил в понедельник российскому изданию ТАСС председатель комитета по обороне Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантных войск РФ Владимир Шаманов.

"Это прежде всего задача руководства Украины (по оставшейся в Крыму украинской военной технике, в том числе кораблям, самолетам). Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо забрать (технику), либо через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать, потому что то, что не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность", – заявил Шаманов.

"Современных образцов мы не наблюдали, а те, которые есть, они Вооруженным силам РФ не интересны", – добавил он.

Все об аннексии Крыма читайте в материале УП: Как мы теряли Крым. Свидетельства первых лиц Украины.

Напомним: