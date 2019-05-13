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В РФ заявили о намерении утилизировать военную технику Украины в Крыму

Понедельник, 13 мая 2019, 18:19

Россия будет вынуждена утилизировать украинскую военную технику, оставшуюся в Крыму после аннексии 2014 года, если Киев не заберет ее по истечении десятилетнего срока.

Об этом сообщил в понедельник российскому изданию ТАСС председатель комитета по обороне Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантных войск РФ Владимир Шаманов.

"Это прежде всего задача руководства Украины (по оставшейся в Крыму украинской военной технике, в том числе кораблям, самолетам). Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо забрать (технику), либо через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать, потому что то, что не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность", – заявил Шаманов.

"Современных образцов мы не наблюдали, а те, которые есть, они Вооруженным силам РФ не интересны", – добавил он.

Все об аннексии Крыма читайте в материале УП: Как мы теряли Крым. Свидетельства первых лиц Украины.

Напомним:

  • В начале 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она "в плачевном состоянии". Речь шла о возврате кораблей и боевых самолетов. По мнению президента РФ, украинские военнослужащие "могли бы прибыть, чтобы забрать свои корабли в Одессу".
  • Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что практически вся техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована.
  • Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина готова принять военные корабли и авиатехнику из аннексированного Крыма, но вместе с полуостровом.
  • Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении украинских кораблей из Крыма "унизительной подачкой" и призвал на нее не реагировать.
  • Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин подчеркнул, что Украина не получала официального обращения от России относительно возвращения Киеву военной техники из Крыма. Заявление президента РФ Владимира Путина Климкин назвал попыткой легализации аннексии полуострова.
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают необходимым направлять Украине какие-либо официальные письменные предложения и "слова Путина в этом случае достаточно".

Темы: КрымармияфлотРосcия
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