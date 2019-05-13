Порошенко каже, що теж хоче швидкої інавгурації

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Понеділок, 13 травня 2019, 19:04

Президент України Петро Порошенко заявляє, що зацікавлений в якнайшвидшій інавгурації новообраного українського президента Володимира Зеленського.

Про це він сказав у понеділок у Брюсселі. передає "Інтерфакс-Україна".

"М'яч перебуває на полі парламенту. Я зацікавлений у тому, щоб парламент якомога швидше визначився з датою інавгурації, і з мого боку буде лише підтримка якнайшвидшого вступу пана Зеленського на посаду", - сказав Порошенко.

Відповідаючи на запитання про можливий розпуск ВР і дострокові парламентські вибори, Порошенко зазначив, що "все має бути відповідно до конституційної та законодавчої процедури".

Він наголосив, що парламент має знайти вирішення, яке влаштувало б усіх і "забезпечило захист демократії і конституційного процесу".

Нагадаємо:

  • Верховна Рада планує цього тижня визначити дату інавгурації президента.
  • 10 травня новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.
  • На 19 травня цього року припадає День пам’яті жертв політичних репресій.

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Теми: Порошенко Зеленський інавгурація


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