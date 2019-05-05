В'ятрович пояснив, чому не варто призначати інавгурацію на 19 травня

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Неділя, 5 травня 2019, 00:43

Голова Інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир Вятрович нагадав, що на кожну третю неділю травня припадає День пам’яті жертв політичних репресій,  тому 19 травня є невдалою датою для інавгурації президента.

Про це В'ятрович написав у facebook.

"Звучать пропозиції щодо проведення інавгурації президента 19 травня. Дата вкрай невдала - це День пам‘яті жертв політичних репресій, визначений Указом президента в 2007 році. Тобто це траурний день в який проводяться жалобні заходи по всій Україні, обмежено розважальні заходи та розважальне мовлення на ТБ", - написав він.

"Комік Володимир Зеленський дозволяв собі жарти над Голодомором, президент Володимир Зеленський не має права на глум над пам’яттю про мільйони жертв репресій", - додав В'ятрович. 

Нагадуємо:

  • Новообраний президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками фракцій парламенту в суботу запропонував дату інавгурації 19 травня.
  • При цьому Зеленський заявив, що говорити про розпуск Верховної Ради ще зарано, оскільки повноважень президента він ще не має. 
  • За Конституцією президент має право розпустити Верховну Раду і призначити позачергові вибори, але не менше ніж за півроку до закінчення терміну повноважень парламенту. Чергові вибори Ради призначені на 27 жовтня.
  • Раніше Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
  • 22 квітня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що зараз немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.

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Теми: інавгурація Зеленський
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