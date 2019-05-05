В'ятрович пояснив, чому не варто призначати інавгурацію на 19 травня

Голова Інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир Вятрович нагадав, що на кожну третю неділю травня припадає День пам’яті жертв політичних репресій, тому 19 травня є невдалою датою для інавгурації президента.

Про це В'ятрович написав у facebook.

"Звучать пропозиції щодо проведення інавгурації президента 19 травня. Дата вкрай невдала - це День пам‘яті жертв політичних репресій, визначений Указом президента в 2007 році. Тобто це траурний день в який проводяться жалобні заходи по всій Україні, обмежено розважальні заходи та розважальне мовлення на ТБ", - написав він.

"Комік Володимир Зеленський дозволяв собі жарти над Голодомором, президент Володимир Зеленський не має права на глум над пам’яттю про мільйони жертв репресій", - додав В'ятрович.

Нагадуємо: