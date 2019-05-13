Порошенко говорит, что тоже хочет быстрой инаугурации

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Понедельник, 13 мая 2019, 19:04

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что заинтересован в скорейшей инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в понедельник в Брюсселе.

"Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, и с моей стороны будет только поддержка как можно скорейшего вступления господина Зеленского в должность", - сказал Порошенко.

Отвечая на вопрос о возможном роспуске ВР и досрочных парламентских выборах, Порошенко отметил, что "все должно быть в соответствии с конституционной и законодательной процедуры".

Он отметил, что парламент должен найти решение, которое устроило бы всех и "обеспечило защиту демократии и конституционного процесса".

Напомним:

  • Верховная Рада планирует на этой неделе определить дату инаугурации президента.
  • 10 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
  • На 19 мая этого года приходится День памяти жертв политических репрессий.

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Темы: Порошенко Зеленский инаугурация


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