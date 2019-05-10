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Зеленський звернувся до Ради: Ви повинні зупинити політичні судоми кульгавої качки

П'ятниця, 10 травня 2019, 19:04
Зеленський звернувся до Ради: Ви повинні зупинити політичні судоми кульгавої качки

Новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.

Відповідне відеозвернення опубліковане у Facebook Команди Зеленського.

Він висловив сподівання, що за три тижні відпочинку нардепи не забули слова депутатської присяги виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.

"Поки що ви дієте виключно у своїх інтересах, боїтесь розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації", - сказав Зеленський.

"І доки ви трясетесь за свої мандати, колишній президент Порошенко коїть незворотнє: він робить активні перестановки у вищому командуванні армії, намагається пропихнути свого голову Нацради з питань радіо і телебачення, призначає суддів Верховного суду, серед яких юрист Рошена, судді Майдану та родичі пана Ківалова", - сказав він.

Також Зеленський нагадав про те, що Порошенко роздає звання генерала та дав звання героя України голові Служби безпеки України Василю Грицаку.

"Але я розумію, що марно щось говорити людині, яка каже: "Я готовий підставити плече", а сама тримає дві дулі в кишені. Це нагадує мені туриста у єгипетському готелі: завтра додому, валізи спаковані, номер вже прибрали і нормально вихована людина чекає трансферу в аеропорт. Але не Порошенко. Він ніяк не зупиниться. Він тягне рушники, тапочки і тягне усе підряд зі шведського столу", - заявив новообраний президент.

"Я вас дуже прошу: здайте ключ, розрахуйтеся за міні-бар і вперед. Вам ще митницю і паспортний контроль проходити", - звернувся він до Порошенка.

"Саме тому я звертаюся до Верховної ради. Найближчого засідання ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я. Цього вимагає народ України, в інтересах якого ви присягали. Ви повинні зупинити ці політичні судоми кульгавої качки", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що країна потребує нормальної роботи всіх інституцій, а народ не повинен чекати "поки хтось напризначається перед довгою відпусткою".

"Думайте, будь ласка, не про депутатський ксіви, думайте про Україну. 19 травня. Голосуйте", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо:

  • Шоумен та актор Володимир Зеленський переміг у другому турі виборів президента України, що відбувся 21 квітня.
  • Парламентське видання "Голос України" опублікувало результати виборів 3 травня. Інавгурація президента має відбутися впродовж 30 днів після цього.
  • Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента парламент призначить наступного пленарного тижня, з 14 травня.
  • А Володимир Зеленський хотів би, щоб інавгурація відбулася вже 19 травня.
  • Повідомлялося, що на інавгурацію президента Володимира Зеленського з США прибуде делегація "найвищого рівня представництва".
  • 10 травня депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Олександр Сугоняко зареєстрував у Верховній Раді постанову про проведення інавгурації Володимира Зеленського 1 червня.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПорошенкоінавгураціяВерховна Рада
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