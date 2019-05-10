Зеленський звернувся до Ради: Ви повинні зупинити політичні судоми кульгавої качки
Новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.
Відповідне відеозвернення опубліковане у Facebook Команди Зеленського.
Він висловив сподівання, що за три тижні відпочинку нардепи не забули слова депутатської присяги виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.
"Поки що ви дієте виключно у своїх інтересах, боїтесь розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації", - сказав Зеленський.
"І доки ви трясетесь за свої мандати, колишній президент Порошенко коїть незворотнє: він робить активні перестановки у вищому командуванні армії, намагається пропихнути свого голову Нацради з питань радіо і телебачення, призначає суддів Верховного суду, серед яких юрист Рошена, судді Майдану та родичі пана Ківалова", - сказав він.
Також Зеленський нагадав про те, що Порошенко роздає звання генерала та дав звання героя України голові Служби безпеки України Василю Грицаку.
"Але я розумію, що марно щось говорити людині, яка каже: "Я готовий підставити плече", а сама тримає дві дулі в кишені. Це нагадує мені туриста у єгипетському готелі: завтра додому, валізи спаковані, номер вже прибрали і нормально вихована людина чекає трансферу в аеропорт. Але не Порошенко. Він ніяк не зупиниться. Він тягне рушники, тапочки і тягне усе підряд зі шведського столу", - заявив новообраний президент.
"Я вас дуже прошу: здайте ключ, розрахуйтеся за міні-бар і вперед. Вам ще митницю і паспортний контроль проходити", - звернувся він до Порошенка.
"Саме тому я звертаюся до Верховної ради. Найближчого засідання ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я. Цього вимагає народ України, в інтересах якого ви присягали. Ви повинні зупинити ці політичні судоми кульгавої качки", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що країна потребує нормальної роботи всіх інституцій, а народ не повинен чекати "поки хтось напризначається перед довгою відпусткою".
"Думайте, будь ласка, не про депутатський ксіви, думайте про Україну. 19 травня. Голосуйте", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо:
- Шоумен та актор Володимир Зеленський переміг у другому турі виборів президента України, що відбувся 21 квітня.
- Парламентське видання "Голос України" опублікувало результати виборів 3 травня. Інавгурація президента має відбутися впродовж 30 днів після цього.
- Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента парламент призначить наступного пленарного тижня, з 14 травня.
- А Володимир Зеленський хотів би, щоб інавгурація відбулася вже 19 травня.
- Повідомлялося, що на інавгурацію президента Володимира Зеленського з США прибуде делегація "найвищого рівня представництва".
- 10 травня депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Олександр Сугоняко зареєстрував у Верховній Раді постанову про проведення інавгурації Володимира Зеленського 1 червня.
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