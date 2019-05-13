Трамп заявил, что встретится с Путиным в июне
Президент США Дональд Трамп заявляет, что собирается встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в следующем месяце на саммите "Большой двадцатки" в Японии.
Об этом сообщает Reuters.
Президент США утверждает, что планирует встретиться с Владимиром Путиным и китайским президентом Си Цзиньпином.
"Трамп заявил, что его встреча с Си может быть плодотворной, поскольку их торговый конфликт усилился после неудачной договоренности во время переговоров высокого уровня на прошлой неделе", - отмечает агентство.
В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии "ТАСС" сказал, что Вашингтон пока не сообщил Москве об инициативе проведения двусторонней встречи президентов РФ и США.
"Еще не было никаких инициатив со стороны Вашингтона", - заявил Песков.
Напомним:
- 3 мая в Белом доме и в Кремле сообщили о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.