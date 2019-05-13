Трамп заявил, что встретится с Путиным в июне

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Понедельник, 13 мая 2019, 22:14

Президент США Дональд Трамп заявляет, что собирается встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в следующем месяце на саммите "Большой двадцатки" в Японии.

Об этом сообщает Reuters.

Президент США утверждает, что планирует встретиться с Владимиром Путиным и китайским президентом Си Цзиньпином.

"Трамп заявил, что его встреча с Си может быть плодотворной, поскольку их торговый конфликт усилился после неудачной договоренности во время переговоров высокого уровня на прошлой неделе", - отмечает агентство.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии "ТАСС" сказал, что Вашингтон пока не сообщил Москве об инициативе проведения двусторонней встречи президентов РФ и США.

"Еще не было никаких инициатив со стороны Вашингтона", - заявил Песков.

Напомним:

  • 3 мая в Белом доме и в Кремле сообщили о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Украинская правда

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Темы: Трамп Путин Китай


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