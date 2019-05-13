У Зеленського пояснили, чому хочуть інавгурацію 19 травня: "щоб запобігти транспортному колапсу"

Представник штабу новообраного президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков розповів основні причини, чому вони наголошують на даті його інавгурації 19 травня.

Про це Разумков розповів в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За його словами, було б правильно мінімізувати весь той дискомфорт, який буде пов'язаний з днем ​​інавгурації для жителів Києва.

"Ми прекрасно з вами розуміємо, що будь-які події, приїзди іноземних гостей - це обмеження по переміщенню по Києву. Якщо ми говоримо про день інавгурації, це фактично повний транспортний колапс центральної частини міста, тому що все буде перекрито. Щоб мінімізувати такий негативний ефект Володимир Олександрович і пропонує провести його в перший вихідний день, а фактично це 19 число", - сказав Разумков.

"Якби раніше Рада змогла зібратися і призначити інший день, було б, звичайно ж, комфортніше і правильніше інавгурацію провести раніше", - додав представник штабу Зеленського.

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