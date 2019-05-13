У Зеленского объяснили, почему хотят инаугурацию 19 мая: "чтобы предотвратить транспортный коллапс"

Представитель штаба новоизбранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал основные причины, почему они настаивают на дате его инаугурации 19 мая.

Об этом Разумков рассказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По его словам, было бы правильно минимизировать весь тот дискомфорт, который будет связан с днем ​​инаугурации для жителей Киева.

"Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей – это ограничения по перемещению по Киеву. Если мы говорим о дне инавгурации, это фактически полный транспортный колапс центральной части города, потому что все будет перекрито. Дабы минимизировать такой негативный эффект Владимир Александрович и предлагает провести его в первый выходной день, а фактически это 19 число", - сказал Разумков.

"Если бы раньше Рада смогла собраться и назначить другой день, было бы, конечно же, комфортне и правильнее инавгурацию провести раньше", - добавил представитель штаба Зеленского.

Напомним: