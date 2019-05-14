Помпео таки зустрінеться з Путіним

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Вівторок, 14 травня 2019, 08:35

Державний секретар США Майк Помпео 14 травня планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у чорноморському місті Сочі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Спочатку оголошений на 13 травня візит Помпео до Москви скасували, щоб держсекретар у Брюсселі зміг узяти участь в обговоренні з європейськими лідерами ситуації навколо Ірану.

За даними Держдепартаменту, в Сочі обговорюватимуть контроль над озброєннями, кризу в Венесуелі, конфлікти на сході України та в Сирії, а також ситуацію навколо Ірану.

Перший візит Помпео до Росії в якості керівника зовнішньополітичного відомства США запланований на тлі збереження напруженості у відносинах між Вашингтоном і Москвою.

Переговори в Сочі стануть контактами найвищого рівня між представниками Росії і США після зустрічі Дональда Трампа й Володимира Путіна в Гельсінкі в липні 2018 року.

Крім того, президент США заявив, що зустрінеться з президентом Росії у червні на саміті "Великої двадцятки" у Японії.

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Теми: Росія США міжнародні відносини


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