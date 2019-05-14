Помпео таки встретится с Путиным
Государственный секретарь США Майк Помпео 14 мая планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в черноморском городе Сочи.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Сначала объявленный на 13 мая визит Помпео в Москву отменили, чтобы госсекретарь в Брюсселе смог поучаствовать в обсуждении с европейскими лидерами ситуации вокруг Ирана.
По данным Госдепартамента, в Сочи будут обсуждать контроль над вооружениями, кризис в Венесуэле, конфликты на востоке Украины и в Сирии, а также ситуацию вокруг Ирана.
Первый визит Помпео в Россию в качестве руководителя внешнеполитического ведомства США запланирован на фоне сохранения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.
Переговоры в Сочи станут следующими контактами высокого уровня между представителями России и США после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки в июле 2018 года.
Кроме того, президент США заявил, что встретится с президентом России в июне на саммите "Большой двадцатки" в Японии.