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Помпео таки встретится с Путиным

Вторник, 14 мая 2019, 08:35

Государственный секретарь США Майк Помпео 14 мая планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в черноморском городе Сочи.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сначала объявленный на 13 мая визит Помпео в Москву отменили, чтобы госсекретарь в Брюсселе смог поучаствовать в обсуждении с европейскими лидерами ситуации вокруг Ирана.

По данным Госдепартамента, в Сочи будут обсуждать контроль над вооружениями, кризис в Венесуэле, конфликты на востоке Украины и в Сирии, а также ситуацию вокруг Ирана.

Первый визит Помпео в Россию в качестве руководителя внешнеполитического ведомства США запланирован на фоне сохранения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Переговоры в Сочи станут следующими контактами высокого уровня между представителями России и США после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки в июле 2018 года.

Кроме того, президент США заявил, что встретится с президентом России в июне на саммите "Большой двадцатки" в Японии.

Темы: РосcияСШАмеждународные отношения
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