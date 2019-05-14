Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під МВС сталася штовханина: затримували Шабуніна

Вівторок, 14 травня 2019, 11:18
Під МВС сталася штовханина: затримували Шабуніна

Під будівлею Міністерства внутрішній справ сталася сутичка, правоохоронці спочатку затримали голову ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, а потім відпустили.

Про це свідчить трансляція ЦПК з місця події.

Правоохоронці відтіснили активістів, які прийшли із закликами про відставку та санкції проти керівника міністерства Арсена Авакова.

Між правоохоронцями і активістами сталася штовханина, коли активісти намагалися обгородити вхід до будівлі стрічкою.

Під час сутички силовики затримали главу ЦПК Шабуніна і намагалися заштовхати в будівлю, але згодом його відпустили.

Мітингарів відтіснили від будівлі МВС.

Водночас, їм вдалося передати представнику приймальні відомства Миколі Ковальчуку табличку для Авакова. 

Активісти зазначають, що Ковальчук не пояснив, чому на будівлю МВС не можна повісити стрічку.

Подібну акцію активісти провели під ГПУ. Там прихильники ЦПК обгородили будівлю Генпрокуратури стрічкою із закликами про відставку очільника Юрія Луценка.

Нагадаємо:

  • 20 громадських організацій подали заяви до Міністерства фінансів США про накладення персональних санкцій на генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Українська правда
Теми: АваковЦПКактивістиМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
Усі новини...
Реклама: