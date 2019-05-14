Під МВС сталася штовханина: затримували Шабуніна

Під будівлею Міністерства внутрішній справ сталася сутичка, правоохоронці спочатку затримали голову ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, а потім відпустили.

Про це свідчить трансляція ЦПК з місця події.

Правоохоронці відтіснили активістів, які прийшли із закликами про відставку та санкції проти керівника міністерства Арсена Авакова.

Починаємо акцію. Активістів штовхали, застосовували газовий балончик, щоб не дати обнести МВС обмежувальною стрічкою. Шабуніна відпустили. pic.twitter.com/WUXVfvQtWo — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 14 травня 2019 р.

Між правоохоронцями і активістами сталася штовханина, коли активісти намагалися обгородити вхід до будівлі стрічкою.

Під час сутички силовики затримали главу ЦПК Шабуніна і намагалися заштовхати в будівлю, але згодом його відпустили.

Мітингарів відтіснили від будівлі МВС.

Водночас, їм вдалося передати представнику приймальні відомства Миколі Ковальчуку табличку для Авакова.

Активісти зазначають, що Ковальчук не пояснив, чому на будівлю МВС не можна повісити стрічку.

Під МВС поліція не дає проводити акцію. Утримують активістів pic.twitter.com/qrF6PZzM14 — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 14 травня 2019 р.

Подібну акцію активісти провели під ГПУ. Там прихильники ЦПК обгородили будівлю Генпрокуратури стрічкою із закликами про відставку очільника Юрія Луценка.

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