Під МВС сталася штовханина: затримували Шабуніна

30846 переглядів
Вівторок, 14 травня 2019, 11:18

Під будівлею Міністерства внутрішній справ сталася сутичка, правоохоронці спочатку затримали голову ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, а потім відпустили.

Про це свідчить трансляція ЦПК з місця події.

Правоохоронці відтіснили активістів, які прийшли із закликами про відставку та санкції проти керівника міністерства Арсена Авакова.

Між правоохоронцями і активістами сталася штовханина, коли активісти намагалися обгородити вхід до будівлі стрічкою.

Під час сутички силовики затримали главу ЦПК Шабуніна і намагалися заштовхати в будівлю, але згодом його відпустили.

Мітингарів відтіснили від будівлі МВС.

Водночас, їм вдалося передати представнику приймальні відомства Миколі Ковальчуку табличку для Авакова. 

Активісти зазначають, що Ковальчук не пояснив, чому на будівлю МВС не можна повісити стрічку.

Подібну акцію активісти провели під ГПУ. Там прихильники ЦПК обгородили будівлю Генпрокуратури стрічкою із закликами про відставку очільника Юрія Луценка.

Нагадаємо:

  • 20 громадських організацій подали заяви до Міністерства фінансів США про накладення персональних санкцій на генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Аваков ЦПК активісти МВС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Активісти звернулися в Мінфін США: вимагають санкції проти Авакова і Луценка 14 травня 2019, 11:09
Коломойський назвав єдиного міністра, який повинен залишитися 7 травня 2019, 23:27
ЗМІ: авіація РФ завдала ударів у Сирії, є загиблі серед цивільних 6 травня 2019, 14:47
Усі новини
Головні новини
САП відкрила справу на Лещенка через дані про "хабарі"
Команда Зеленського кличе Кабмін на газові консультації
Кого українці хочуть бачити прем’єром: лідирують Тимошенко і Смешко
Українці назвали перші кроки, яких очікують від Зеленського
Усі новини
Фото

Світ у краплях дощу

Освіта

Чому дитсадок краще за виховання вдома

їжа

Пеганство: меню, переваги та недоліки новомодної системи харчування