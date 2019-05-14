Под МВД произошла потасовка: задерживали Шабунина

Под зданием Министерства внутренний дел произошло столкновение, правоохранители сначала задержали председателя ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, а затем отпустили.

Об этом свидетельствует трансляция ЦПК с места происшествия.

Правоохранители оттеснили активистов, пришедших с призывами об отставке и санкции против руководителя министерства Арсена Авакова.

Починаємо акцію. Активістів штовхали, застосовували газовий балончик, щоб не дати обнести МВС обмежувальною стрічкою. Шабуніна відпустили. pic.twitter.com/WUXVfvQtWo — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 14 травня 2019 р.

Между правоохранителями и активистами произошла потасовка, когда активисты пытались оградить вход в здание лентой.

Во время схватки силовики задержали главу ЦПК Шабунина и пытались затолкать в здание, но впоследствии его отпустили.

Митингующих оттеснили от здания МВД.

В то же время, им удалось передать представителю приемной ведомства Николаю Ковальчуку табличку для Авакова.

Активисты отмечают, что Ковальчук не объяснил, почему на здание МВД нельзя повесить ленту.

Під МВС поліція не дає проводити акцію. Утримують активістів pic.twitter.com/qrF6PZzM14 — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 14 травня 2019 р.

Подобную акцию активисты провели под ГПУ. Сторонники ЦПК огородили здание Генпрокуратуры лентой с призывами об отставке главы Юрия Луценко.

Напомним: