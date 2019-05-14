Голову КС можуть звільнити через вплив брата, що "вдягнув" Зе!лого – ЗМІ

Частина суддів Конституційного суду вимагає звільнення його голови Станіслава Шевчука через можливий вплив на дії голови суду його рідного брата Рулава Одда.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Як стверджують джерела Bihus.Info, Одд (раніше мав ім’я Денис Шевчук) приїжджав до Станіслава Шевчука на роботу, впливав на кадрову політику, натомість голова суду для нього винаймав держдачу.

З травня 2014-го і до кінця 2018 року Шевчук орендував для Оддів елітний маєток на 550 квадратних метрів, розташований на закритій території комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами. Це підтверджується його декларацією.

За даними розслідування, Шевчук намагався призначити в керівництво секретаріату суду бізнес-партнера свого брата.

Крім цього у лютому 2019-го позаштатними радниками Шевчука стали ще троє осіб (Михайло Чужмир, Дмитро Лабоженко, Денис Нев'ядомський), яких також можна знайти у розділі "друзі" в соцмережах родини Оддів.

Після закидів суддів КС щодо незаконності розпоряджень, Шевчуку довелось звільнити і цих, та інших позаштатних радників.

Брат голови КС Рулав Одд – співзасновник фірми "Українська морська транспортна компанія". В липні 2017-го Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження, де фігурує ця фірма.

Справа стосується державного підприємства "Укрхімтрансаміак" та приватної "Української морської транспортної компанії". Державне підприємство у 2016 році уклало з фірмою Одда договір про надання допоміжних послуг на близько 10 мільйонів гривень.

За версією слідства, фірма брата голови КС послуг держпідприємству не надавала, а близько 10 мільйонів гривень просто вивели, щоб поділити між учасниками схеми.

Обоє братів спростовують причетність Рулава Одда до корупційної схеми. Станіслав Шевчук називає це політичний тиском на нього через родичів, хоча справа з’явилася в той час, коли Станіслав Шевчук ще не був головою КС, а працював там лише суддею, і підозри в ній досі не пред’явлені.

Водночас сам Шевчук у ЗМІ натякав на цю справу як причину зіпсованих стосунків з оточенням Петра Порошенка.

13 березня 2019 року троє суддів Конституційного Суду (Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко) написали лист-звернення до своїх колег і закликали до звільнення Шевчука. У цьому листі вони публічно згадали і брата голови КС та його можливий вплив на Шевчука і кадрові призначення.

За словами журналістів, цього ж дня сам Шевчук у власному кабінеті таємно прийняв впливого представника команди наступного президента Володимира Зеленського - Андрія Богдана.

Через два тижні, одразу після першого туру президентських виборів, брат голови КС виказав публічну підтримку Зеленському: додав до фото в соціальній мережі логотип "Зе!команда" (щоправда пізніше прибрав його), відзначають журналісти.

Тим часом у Конституційному суді зібралась комісія, що розслідувала порушення Шевчука.

"Висновок однозначний - підстав для звільнення достатньо. Тож 14 травня судді Конституційного суду мають розглянути питання про звільнення голови", – наголошується в розслідуванні.

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