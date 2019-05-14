Главу КС могут уволить из-за влияния брата, "надевшего" Зе!лого – СМИ

Часть судей Конституционного суда требует увольнения его главы Станислава Шевчука из-за возможного влияния на действия председателя суда его родного брата Рулава Одда.

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Как утверждают источники Bihus.Info, Одд (ранее носил имя Денис Шевчук) приезжал к Станиславу Шевчука на работу, влиял на кадровую политику.

Кроме того с мая 2014-го и до конца 2018-го Шевчук арендовал для Оддов элитный особняк на 550 квадратных метров, расположенный на закрытой территории комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами. Это подтверждается его декларацией.

По данным расследования, Шевчук пытался назначить в руководство секретариата суда бизнес-партнера своего брата.

Также в феврале 2019-го внештатными советниками Шевчука стали еще три человека (Михаил Чужмир, Дмитрий Лабоженко, Денис Невядомский), которых можно найти в разделе "друзья" в соцсетях семьи Одд.

После упреков судей КС о незаконности распоряжений, Шевчуку пришлось уволить и этих, и других внештатных советников.

Брат председателя КС Рулава Одд - соучредитель фирмы "Украинская морская транспортная компания". В июле 2017 года Генеральная прокуратура открыла уголовное производство, где фигурирует эта фирма.

Дело касается государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" и частной "Украинский морской транспортной компании". Государственное предприятие в 2016 году заключило с фирмой Одда договор о предоставлении вспомогательных услуг на около 10 млн гривен.

По версии следствия, фирма брата председателя КС услуг госпредприятию не предоставляла, а около 10 млн гривен просто вывели, чтобы поделить между участниками схемы.

Оба брата опровергают причастность Рулава Одда к коррупционной схеме. Станислав Шевчук называет это политическим давлением на него через родственников, хотя дело появилось в то время, когда он еще не был главой КС, а работал там только судьей, и подозрения в этом деле до сих пор не предъявлены.

В то же время сам Шевчук в СМИ намекал на это дело как причину испорченных отношений с окружением Петра Порошенко.

13 марта 2019 года трое судей Конституционного Суда (Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко) написали письмо-обращение к своим коллегам и призвали к отставке Шевчука. В этом письме они публично вспомнили и брата главы КС и его возможное влияние на Шевчука и кадровые назначения.

По словам журналистов, в этот же день сам Шевчук в собственном кабинете тайно принял влиятельного представителя команды следующего президента Владимира Зеленского - Андрея Богдана.

Через две недели, сразу после первого тура президентских выборов, брат председателя КС выразил публичную поддержку Зеленскому: добавил к фото в социальной сети логотип "Зе!команда" (правда позже убрал его), отмечают журналисты.

Между тем в Конституционном суде собралась комиссия, расследовавшая нарушения Шевчука.

"Вывод однозначен - оснований для увольнения достаточно. Поэтому 14 мая судьи Конституционного суда должны рассмотреть вопрос об увольнении председателя", - отмечается в расследовании.

Напомним: