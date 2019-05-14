Україна опинилася на 35 місці у рейтингу прав ЛГБТ в Європі

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Вівторок, 14 травня 2019, 14:19

У рейтингу ILGA-Europe, який щороку публікує досягнення європейських країн у сфері забезпечення рівності ЛГБТ-спільнот, Україна опинилася на 35 з 49 місць.

Про це йдеться в результатах рейтингу Rainbow Europe.

За підсумками, Україна стала 35-ю, отримавши 21,52%. При цьому, Італія випередила Україну на 0,01% і займає 34 місце.

 

Серед сусідніх країн Україну випередили лише Угорщина (41%) та Словаччина (30%).

У першу трійку потрапила Мальта, Бельгія, Люксембург, а на останніх місцях Вірменія – 47, Туреччина – 48, Азербайджан – 49.

Загальна оцінка забезпечення країн захисту прав і рівності ЛГБТ-спільнот опирається на низку потреб, розділених на 6 груп, та коливається від 0% до 100%.

До групи критеріїв, на основі яких укладався рейтинг, увійшли: рівність і недискримінація, сім’я, злочини на ґрунті ненависті й розпалювання ненависті, правове визнання статі та тілесної недоторканності, громадянське суспільство, притулок.

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Нагадаємо: 

  • Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявляє про продовження обмежень прав і свобод в Україні у 2018 році.
  • Щороку в найбільших містах країни проходять "Марші рівності", які часто супроводжуються сутичками між поліцією та радикалами.

Українська правда

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Теми: ЛГБТ Україна рейтинг Європа


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