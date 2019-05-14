Украина оказалась на 35 месте в рейтинге прав ЛГБТ в Европе

В рейтинге ILGA-Europe, который ежегодно публикует достижения европейских стран в сфере обеспечения равенства ЛГБТ-сообществ, Украина оказалась на 35 из 49 мест.

Об этом говорится в результатах рейтинга Rainbow Europe.

По итогам, Украина стала 35-й, получив 21,52%. При этом, Италия опередила Украину на 0,01% и занимает 34 место.

Среди соседних стран Украину опередили лишь Венгрия (41%) и Словакия (30%).

В первую тройку попала Мальта, Бельгия, Люксембург, а на последних местах Армения - 47, Турция - 48, Азербайджан - 49.

Оценка обеспечения странами защиты прав и равенства ЛГБТ-сообществ опирается на ряд потребностей, разделенных на 6 групп, и колеблется от 0% до 100%.

В группу критериев, на основе которых заключался рейтинг, вошли: равенство и недискриминация, семья, преступления на почве ненависти и разжигание ненависти, правовое признание пола и телесной неприкосновенности, гражданское общество, убежище.

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Напомним: