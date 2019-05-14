НАБУ затримало екс-керівника Нацгвардії за оборудки з "Укрбудом"

Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримало колишнього очільника Національної гвардії Юрія Аллерова та посадовця "Укрбуду".

Таку інформацію "Українській правді" підтвердив заступник очільника САП Володимир Кривенко.

"Затримали Аллерова", - повідомив він і додав, що також 14 травня затримали посадовця "Укрбуду", ймовірно, причетного до багатомільйонних оборудок.

За словами Кривенка, наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання затриманим запобіжного заходу в Солом’янському суді Києва, однак дати та часу засідання ще немає.

Згодом у НАБУ повідомили, що з Аллеровим затримали "генерального директора компанії-забудовника та оцінювача".

За даними УП, йдеться про гендиректора компанії Олега Майбороду та оцінювача Алісу Грищук.

Водночас, в компанії заявляють, що їхнього директора ніхто не затримував, а він сам поїхав давати свідчення.

Чиновників затримали за підозрою у незаконному заволодінні 81 635 448 грн.

Відзначається, що дії колишнього командувача Нацгвардії та гендиректора "Укрбуду" кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), оцінювача — ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 191 ККУ.

Слідство встановило, що у 2000-х роках Нацгвардія та компанія-забудовник уклали угоду про будівництво житлового комплексу на території колишньої військової частини на столичному Печерську.

Нацгвардія мала отримати у ЖК 50 квартир та 30 паркомісць, проте у 2016-2017 рр., сторони уклали угоду, за якою Нацгвардія відмовилась від цих квартир в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва.

"Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей", - відзначили у відомстві.

За даними джерела УП у МВС, вперше питання про відставку Аллерова постало півтора року тому, коли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся з такою пропозицією до президента Петра Порошенка.

23 квітня 2019-го глава МВС офіційним листом запропонував Порошенку відправити Аллерова у відставку.

14 травня стало відомо, що НАБУ проводить обшуки за місцем роботи та проживання окремих службових осіб Нацгвардії, а також у низці приватних компаній.

У компанії ТОВ "Укрбуд Девелопмент" заявили, що об’єктивних причин для проведення обшуків детективами НАБУ не було.

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