НАБУ задержало экс-руководителя Нацгвардии за оборудки с "Укрбудом"
Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержало бывшего главу Национальной гвардии Юрия Аллерова и должностное лицо "Укрбуда".
Такую информацию "Украинской правде" подтвердил заместитель главы САП Владимир Кривенко.
"Задержали Аллерова", - сообщил он и добавил, что также 14 мая задержали чиновника "Укрбуда", вероятно, причастного к многомиллионным оборудкам.
По словам Кривенко, сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании задержанным меры пресечения в Соломенском суде Киева, однако даты и времени заседания еще нет.
Затем в НАБУ сообщили, что с Аллеровым задержали "генерального директора компании-застройщика и оценщика".
По данным УП, речь идет о гендиректоре компании Олеге Майбороде и оценщике Алисе Грищук.
В то же время, в компании заявляют, что их директора никто не задерживал, и он сам поехал давать показания.
Чиновников задержали по подозрению в незаконном завладении 81 635 448 грн.
Отмечается, что действия бывшего командующего Нацгвардии и гендиректора "Укрбуда" квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), оценщика - ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 191 УК.
Следствие установило, что в 2000-х годах Нацгвардия и застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей военной части на столичном Печерске.
Нацгвардия должна была получить в ЖК 50 квартир и 30 паркомест, однако в 2016-2017 гг., стороны заключили соглашение, по которому Нацгвардия отказалась от этих квартир в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева.
"Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей", - отметили в ведомстве.
По данным УП от источников в МВД, впервые вопрос отставки Аллерова встал полтора года назад, когда министр внутренних дел Арсен Аваков обратился с таким предложением к президенту Петру Порошенко.
23 апреля 2019-го глава МВД официальным письмом предложил Порошенко уволить Аллерова.
14 мая стало известно, что НАБУ проводит обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в ряде частных компаний.
В компании ООО "Укрбуд Девелопмент" заявили, что объективных причин для проведения обысков детективами НАБУ не было.
Напомним:
- В расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" речь шла о том, что руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров согласовал замену жилого комплекса для гвардейцев, из-за чего они получили жилье не на столичном Печерске, а на окраине Киева. Разница в цене, по данным журналистов, составила более 100 миллионов гривен.
- НАБУ открыло уголовное производство 11 декабря 2017 года.
- Генерал-полковник Юрий Аллеров командовал Национальной гвардией Украины с 30 декабря 2015 по 7 мая 2019 года.
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