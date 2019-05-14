НАБУ задержало экс-руководителя Нацгвардии за оборудки с "Укрбудом"

Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержало бывшего главу Национальной гвардии Юрия Аллерова и должностное лицо "Укрбуда".

Такую информацию "Украинской правде" подтвердил заместитель главы САП Владимир Кривенко.

"Задержали Аллерова", - сообщил он и добавил, что также 14 мая задержали чиновника "Укрбуда", вероятно, причастного к многомиллионным оборудкам.

По словам Кривенко, сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании задержанным меры пресечения в Соломенском суде Киева, однако даты и времени заседания еще нет.

Затем в НАБУ сообщили, что с Аллеровым задержали "генерального директора компании-застройщика и оценщика".

По данным УП, речь идет о гендиректоре компании Олеге Майбороде и оценщике Алисе Грищук.

В то же время, в компании заявляют, что их директора никто не задерживал, и он сам поехал давать показания.

Чиновников задержали по подозрению в незаконном завладении 81 635 448 грн.

Отмечается, что действия бывшего командующего Нацгвардии и гендиректора "Укрбуда" квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), оценщика - ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 191 УК.

Следствие установило, что в 2000-х годах Нацгвардия и застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей военной части на столичном Печерске.

Нацгвардия должна была получить в ЖК 50 квартир и 30 паркомест, однако в 2016-2017 гг., стороны заключили соглашение, по которому Нацгвардия отказалась от этих квартир в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева.

"Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей", - отметили в ведомстве.

По данным УП от источников в МВД, впервые вопрос отставки Аллерова встал полтора года назад, когда министр внутренних дел Арсен Аваков обратился с таким предложением к президенту Петру Порошенко.

23 апреля 2019-го глава МВД официальным письмом предложил Порошенко уволить Аллерова.

14 мая стало известно, что НАБУ проводит обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в ряде частных компаний.

В компании ООО "Укрбуд Девелопмент" заявили, что объективных причин для проведения обысков детективами НАБУ не было.

Напомним: