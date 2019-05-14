Лещенко готовий бути доторканним і йти на допит

Народний депутат фракції БПП Сергій Лещенко вимагає від генерального прокурора Юрія Луценка якнайшвидше внести до Верховної Ради подання про позбавлення його депутатської недоторканності.

Про це він сказав журналістам на ґанку парламенту 14 травня, у відповідь на звинувачення Луценка у розголошенні даних досудового розслідування у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

"Я вимагаю від генпрокурора Луценка сьогодні негайно, якщо не може сьогодні, завтра, до кінця тижня внести подання… і зняти з мене депутатську недоторканність. Провести це розслідування в максимально стислі терміни і перестати використовувати цю справу, як засіб збереження ним влади на посаді генерального прокурора", – сказав Лещенко.

Нардеп пообіцяв особисто проголосувати за це подання.

Лещенко зазначив, що надасть усю необхідну інформацію щодо "чорної бухгалтерії" ПР під час допиту, який закликає зробити публічним.

"З нетерпінням чекаю цей допит. Публічно звертаюсь до прокурора, слідчих, до самого Луценка дати дозвіл на трансляцію. Щоб не було перекручень. Не хочу, щоб допити переказувалися. Готовий до слідчих дій", – запевнив нардеп.

Стосовно образливих висловів генпрокурора Лещенко зазначив, що вони "лишаються на совісті" Луценка.

"Також сподіваюсь, вони будуть предметом дослідження з боку кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів", – зазначив нардеп.

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