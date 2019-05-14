Лещенко готовий бути доторканним і йти на допит
Народний депутат фракції БПП Сергій Лещенко вимагає від генерального прокурора Юрія Луценка якнайшвидше внести до Верховної Ради подання про позбавлення його депутатської недоторканності.
Про це він сказав журналістам на ґанку парламенту 14 травня, у відповідь на звинувачення Луценка у розголошенні даних досудового розслідування у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.
"Я вимагаю від генпрокурора Луценка сьогодні негайно, якщо не може сьогодні, завтра, до кінця тижня внести подання… і зняти з мене депутатську недоторканність. Провести це розслідування в максимально стислі терміни і перестати використовувати цю справу, як засіб збереження ним влади на посаді генерального прокурора", – сказав Лещенко.
Нардеп пообіцяв особисто проголосувати за це подання.
Лещенко зазначив, що надасть усю необхідну інформацію щодо "чорної бухгалтерії" ПР під час допиту, який закликає зробити публічним.
"З нетерпінням чекаю цей допит. Публічно звертаюсь до прокурора, слідчих, до самого Луценка дати дозвіл на трансляцію. Щоб не було перекручень. Не хочу, щоб допити переказувалися. Готовий до слідчих дій", – запевнив нардеп.
Стосовно образливих висловів генпрокурора Лещенко зазначив, що вони "лишаються на совісті" Луценка.
"Також сподіваюсь, вони будуть предметом дослідження з боку кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів", – зазначив нардеп.
Нагадаємо:
- Генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу 14 травня заявив, що нардепу Сергію Лещенку можуть оголосити про підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікаціях про так звану чорну касу екс-президента Віктора Януковича.
- Він назвав Лещенка "політичним скунсом", який разом з головою НАБУ Артемом Ситником впливав на вибори в США в 2016 році, коли публікував інформацію про так звану "амбарну книгу Януковича".
- 31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.
- У документах також згадувався американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який пізніше через скандал з "чорною бухгалтерією" був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа.
- Згодом Лещенко у статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" розповів, що Партія регіонів оплачувала послуги Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.
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