Луценко назвав Лещенка скунсом і каже, що йому світить підозра
Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що нардепу Сергію Лещенку можуть оголосити про підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікації про так звану чорну касу Януковича.
Про це він сказав на брифінгу 14 травня.
"Лещенко буде викликаний до слідчих і, ймовірно, йому буде вручено підозру за розголошення даних слідства у справі так званої "чорної каси Януковича", яка привела до втручання в американські вибори з української території", - сказав він.
"Журналісти не несуть відповідальності за розголошення матеріалів, але пан Лещенко як народний депутат, точно її понесе. Або він вкаже, хто йому злив інформацію, або буде відповідати самостійно", - додав Луценко.
Він назвав Лещенка "політичним скунсом", який разом з Артемом Ситником впливав на вибори у США у 2016 році, коли публікував інформацію про так звану "амбарну книгу Януковича" і про прізвище колишнього політтехнолога Партії регіонів і керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта у ній.
"У світі є така тваринка, яка називається скунс. Вона відома не розумовими здібностями, а лише тим, що може зіпсувати повітря настільки, що навколо неї не залишається можливості бути нікому з нормальних людей. Сергій Лещенко є саме таким прикладом такого політичного скунса", - сказав Луценко.
За його словами, сьогодні Лещенко намагається перевести стрілки на нього.
"Не я штовхав Лещенка воювати з Трампом, не я натякав йому, щоб він говорив тільки про Манафорта, але забув сказати, що в списках "чорної каси" є й інший американець Крейг, наближений до іншої політичної партії США. Сергій Лещенко і ті, хто його підтримав, часто на небезоплатній основі з боку американського посольства в Україні, роздмухували цей скандал, намагаючись допомогти одному з кандидатів на посаду президента США у 2016 році", - сказав Луценко.
Генпрокурор розповів, що він, коли прийшов в офіс ГПУ і знайомився з багатьма справами, то звернув увагу на справу колишнього міністра уряду часів Януковича Миколи Злочевського та його фірму Burisma Holdings.
"По цій справі було 11 проваджень, але вони зводилися до трьох питань: незаконні рішення міністерства природних ресурсів, які видавали рішення на видобуток газу фірмам Злочевського, відмивання брудних коштів, несплата податків в особливо великих розмірах фірмами, кінцевим бенефіціаром яких був Злочевський", - розповів Луценко.
Він додав, що ці справи у грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав до НАБУ і САП, але САП і НАБУ не хотіли проводити слідство, тому справу про ймовірне відмивання коштів і несплату податків вернуло в ГПУ, а дві інші лишило собі ы згодом закрило.
"Ця справа була ключовим питанням, з яким до мене звернулися засоби інформації США і яким я дав інтерв’ю. Мої відповіді були повними і чесними. Я не буду наслідувати приклад Ситника, який використовує кримінальні провадження на підтримку тої чи іншої політичної сили у США. А дії Лещенка і інших скунсів, які втягують вже обраного президента Зеленського в це протистояння, вважаю неприпустимими", - сказав Луценко.
Він додав, що кілька місяців тому справу Злочевського відновили і саме у рамках цього розслідування викличуть Лещенка до слідчих.
Нагадаємо:
- 31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.
- У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".
- Згодом народний депутат України Сергій Лещенко у статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" розповів, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.
- Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою.
- У січні 2015 року ГПУ оголосила Злочевськогоу розшук.
- Восени 2016 року з сайту МВС була знятаінформаційно-статистична картка про розшук екс-міністра.
- Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.
- Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.
- Персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані заявив, що колишній віце-президент США Джо Байден, який зараз лідирує у рейтингу демократів-кандидатів у президенти країни, неправомірно тиснув на президента України Петра Порошенка і парламент країни у березні 2016 року, вимагаючи звільнити генпрокурора Віктора Шокіна.
- Водночас син Байдена, Хантер, був членом правління української газової компанії Burisma Holdings, якою володів олігарх Микола Злочевський, дії якої розслідувалися цим самим прокурором.