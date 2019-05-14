Луценко назвав Лещенка скунсом і каже, що йому світить підозра

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що нардепу Сергію Лещенку можуть оголосити про підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікації про так звану чорну касу Януковича.

Про це він сказав на брифінгу 14 травня.

"Лещенко буде викликаний до слідчих і, ймовірно, йому буде вручено підозру за розголошення даних слідства у справі так званої "чорної каси Януковича", яка привела до втручання в американські вибори з української території", - сказав він.

"Журналісти не несуть відповідальності за розголошення матеріалів, але пан Лещенко як народний депутат, точно її понесе. Або він вкаже, хто йому злив інформацію, або буде відповідати самостійно", - додав Луценко.

Він назвав Лещенка "політичним скунсом", який разом з Артемом Ситником впливав на вибори у США у 2016 році, коли публікував інформацію про так звану "амбарну книгу Януковича" і про прізвище колишнього політтехнолога Партії регіонів і керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта у ній.

"У світі є така тваринка, яка називається скунс. Вона відома не розумовими здібностями, а лише тим, що може зіпсувати повітря настільки, що навколо неї не залишається можливості бути нікому з нормальних людей. Сергій Лещенко є саме таким прикладом такого політичного скунса", - сказав Луценко.

За його словами, сьогодні Лещенко намагається перевести стрілки на нього.

"Не я штовхав Лещенка воювати з Трампом, не я натякав йому, щоб він говорив тільки про Манафорта, але забув сказати, що в списках "чорної каси" є й інший американець Крейг, наближений до іншої політичної партії США. Сергій Лещенко і ті, хто його підтримав, часто на небезоплатній основі з боку американського посольства в Україні, роздмухували цей скандал, намагаючись допомогти одному з кандидатів на посаду президента США у 2016 році", - сказав Луценко.

Генпрокурор розповів, що він, коли прийшов в офіс ГПУ і знайомився з багатьма справами, то звернув увагу на справу колишнього міністра уряду часів Януковича Миколи Злочевського та його фірму Burisma Holdings.

"По цій справі було 11 проваджень, але вони зводилися до трьох питань: незаконні рішення міністерства природних ресурсів, які видавали рішення на видобуток газу фірмам Злочевського, відмивання брудних коштів, несплата податків в особливо великих розмірах фірмами, кінцевим бенефіціаром яких був Злочевський", - розповів Луценко.

Він додав, що ці справи у грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав до НАБУ і САП, але САП і НАБУ не хотіли проводити слідство, тому справу про ймовірне відмивання коштів і несплату податків вернуло в ГПУ, а дві інші лишило собі ы згодом закрило.

"Ця справа була ключовим питанням, з яким до мене звернулися засоби інформації США і яким я дав інтерв’ю. Мої відповіді були повними і чесними. Я не буду наслідувати приклад Ситника, який використовує кримінальні провадження на підтримку тої чи іншої політичної сили у США. А дії Лещенка і інших скунсів, які втягують вже обраного президента Зеленського в це протистояння, вважаю неприпустимими", - сказав Луценко.

Він додав, що кілька місяців тому справу Злочевського відновили і саме у рамках цього розслідування викличуть Лещенка до слідчих.

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